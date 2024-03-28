Плохую уборку снега и наледи выявили в Петербурге за зиму у каждого пятого дома

Минувшей зимой у каждого пятого дома, проверенного государственной жилищной инспекцией Петербурга, были выявлены нарушения по уборке снега и наледи. Всего с 26 ноября по 21 марта были осмотрены, в том числе с участием прокуратуры, территории и кровли по 1,3 тысячи адресам. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.