Плохую уборку снега и наледи выявили в Петербурге за зиму у каждого пятого дома

Минувшей зимой у каждого пятого дома, проверенного государственной жилищной инспекцией Петербурга, были выявлены нарушения по уборке снега и наледи. Всего с 26 ноября по 21 марта были осмотрены, в том числе с участием прокуратуры, территории и кровли по 1,3 тысячи адресам. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— За зимний период инспекцией проведены проверки 11 160 многоквартирных домов и выявлено 1 960 домов с нарушениями, что составляет 18 процентов от числа проверенных домов, — уточнили в пресс-службе.
Чаще всего специалисты выявляли такие нарушения, как: несвоевременная уборка снега у парадных и с крыш зданий, а также отсутствие или недостаточное количество антигололедных материалов на тротуарах.
Всем нарушителям были объявлены предостережения. Кроме того, инспекция выдала 11 предписаний и оформила 54 протокола, которые предусматривают административную ответственность в виде штрафа на общую сумму 6,83 млн рублей.