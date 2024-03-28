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Три автобуса в Петербурге изменят свой маршрут с 1 апреля

Петербуржцам сообщили о корректировках в маршрутах автобусов № 90, 143, 198. Изменения обеспечат транспортную доступность для жителей города, сообщил СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Автобус № 90 увеличит протяженность маршрута, заезжая вглубь ЖК «Зеленый квартал» на Пулковском шоссе. Жители жилого комплекса получат возможность пользоваться новыми остановками на улицах Струве, Меридианная и Орбитальная.

Также изменяется маршрут автобуса № 143. Транспорт будет следовать до Толубеевского проезда на Парнасе, при этом участок от проспекта Энгельса до станции метро «Проспект Просвещения» будет исключен из маршрута. Автобус № 198 также меняет трассу следования на территории Парнаса.

Ранее «Организатор перевозок» сообщил об изменении расписания движения школьного автобуса № 356Ш. Отправление от конечных остановок скорректировали согласно времени работы школы № 319.