Три автобуса в Петербурге изменят свой маршрут с 1 апреля

Также изменяется маршрут автобуса № 143. Транспорт будет следовать до Толубеевского проезда на Парнасе, при этом участок от проспекта Энгельса до станции метро «Проспект Просвещения» будет исключен из маршрута. Автобус № 198 также меняет трассу следования на территории Парнаса.