Почуяли весну: в Челябинске суслики проснулись раньше обычного

В Ботаническом саду Челябинского госуниверситета из зимней спячки вышли суслики. Зверьки выбрались из своих норок и принялись обследовать окрестности.
По пробуждению сусликов судят о приходе весны. Обычно животные выходят из спячки в апреле. Конец марта для начала их активности — не аномальное, но все же более редкое время.
— Суслики засыпают в 20-х числах августа, поэтому и просыпаются относительно рано, — рассказал биолог ботанического сада ЧелГУ, биохимик Павел Попков.
Раньше суслики обитали на берегу реки Миасс, но там началось строительство. Животным пришлось спасаться бегством. Они обосновались на территории университета.
Посетители ботанического сада радуются, если удается заметить миловидного зверька. Но ученым суслики доставляют немало хлопот. В прошлом году оголодавшие за зиму грызуны позавтракали ирисами и крокусами. Ботаникам приходится терпеть: животные просто следуют своей природе, им не объяснить разницу между коллекционным растением и аппетитной закуской.