Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде рассказали, сколько будут стоить путевки в детские лагеря

5 апреля с 10 утра начнется прием заявок на путевки.

Источник: Администрация Калининграда

5 апреля с 10 утра начнётся приём заявок на путёвки в муниципальные детские оздоровительные лагеря.

Для их подачи нужно зарегистрироваться в системе бронирования.

Традиционно на летних каникулах будут работать 4 смены по 21 дню каждая.

Калининградские власти озвучили стоимость путевок на этот сезон:

— «Бригантина» (Волочаевское, Круглово) — от 31 500 до 32 550 ₽;

— Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков (Ладушкин) — 33 600,00 ₽;

— им. В. Терешковой (Светлогорск) — 33 600,00 ₽;

— «Огонек» (Светлогорск) — 37 800,00 ₽;

— «Юность» (Светлогорск) — 37 800,00 ₽

Электронная подача заявок на приобретение (получение) в Центры на сайте camp.klgd.ru/