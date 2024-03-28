В Калининграде рассказали, сколько будут стоить путевки в детские лагеря

5 апреля с 10 утра начнётся приём заявок на путёвки в муниципальные детские оздоровительные лагеря.
Для их подачи нужно зарегистрироваться в системе бронирования.
Традиционно на летних каникулах будут работать 4 смены по 21 дню каждая.
Калининградские власти озвучили стоимость путевок на этот сезон:
— «Бригантина» (Волочаевское, Круглово) — от 31 500 до 32 550 ₽;
— Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков (Ладушкин) — 33 600,00 ₽;
— им. В. Терешковой (Светлогорск) — 33 600,00 ₽;
— «Огонек» (Светлогорск) — 37 800,00 ₽;
— «Юность» (Светлогорск) — 37 800,00 ₽
Электронная подача заявок на приобретение (получение) в Центры на сайте camp.klgd.ru/