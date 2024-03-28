Затопило улицы и сельские дороги: что происходит в Башкирии после первого весеннего дождя

Пока что больше всего сообщений о «нашествии» талых вод приходит именно из башкирского Зауралья. В районе деревень Бузавлык, Исянгильды, Янтыш того же Хайбуллинского района республики после дождей затопило сельские дороги. И это еще даже не начался паводок — вскрытие рек еще не произошло.