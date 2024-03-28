Затопило улицы и сельские дороги: что происходит в Башкирии после первого весеннего дождя

Несколько дней подряд в Башкирии наблюдалась теплая и пасмурная погода, прошли первые весенние дожди. Из-за этого началось резкое таяние снега и талые воды начали затапливать дворы, дороги в частном секторе городов и переливаться через автомобильные дороги.
Какие последствия для населенных пунктов Башкирии принесли первые в 2024 году дожди, в материале «КП-Уфа».
ПЕРЕКРЫТИЕ СЕЛЬСКОЙ ДОРОГИ.
По данным МЧС по Башкирии, в Баймакском районе республики талые воды залили несколько сельских дорог. В результате подтопления дороги Старый Сибай — Ишмухаметово были введены временные ограничения движения для всех видов транспорта на участке с 12 по 41 километр.
Ситуация находится на контроле экстренного ведомства, проезд специальной техники на данном участке обеспечено, местных жителей предупредили.
В Минтрансе Башкирии пояснили, что альтернативный вариант объезда данного участка — по дороге Сибай — Акъяр. Об открытии движения в министерстве пообещали сообщить дополнительно.
Кроме того, в МЧС по Башкирии предупреждают о переливе талых вод через дорогу Баймак — Семеновское, где затопило участок в один метр длиной.
ВОДА В ГОРОДАХ И ДЕРЕВНЯХ.
Со вчерашнего дня, 27 марта, в социальных сетях жители Башкирии стали публиковать фотографии и видеоролики с залитых талыми водами улиц сел и городов республики. Например, в Хайбуллинском районе из-за прошедшего дождя подтопило дороги в нескольких деревнях. Чтобы вода ушла, коммунальщики пригнали экскаваторы, чтобы прокопать специальные траншеи.
В Уфе талая вода также добралась до частного сектора. Сотрудники Управления гражданской защиты населения зафиксировали несколько вызовов от местных жителей о том, что дороги затопило и пройти по ним до дома очень трудно. Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели уже начали откачивать воду с помощью специальных насосов.
А в деревне Янтышево Хайбуллинского района Башкирии с отрогов Уральских гор сошел снег и полностью завалил снегом сельскую дорогу. Ни для кого не секрет, что произошло это из-за потепления и первых дождей. В итоге, местные жители пригнали экскаватор, чтобы освободить проезд.
Пока что больше всего сообщений о «нашествии» талых вод приходит именно из башкирского Зауралья. В районе деревень Бузавлык, Исянгильды, Янтыш того же Хайбуллинского района республики после дождей затопило сельские дороги. И это еще даже не начался паводок — вскрытие рек еще не произошло.
По прогнозам Башгидрометцентра ледоход прогнозируется с 5 по 15 апреля 2024 года. Тогда же примерно и начнется поднятие уровня воды в реках и самый настоящий паводок.
С жалобами на воду во дворах, на автомобильных дорогах и пешеходных тротуарах в адрес властей в соцсетях обращаются и жители Уфы. Так, талая вода накануне пришла в микрорайон Затон и залила пешеходную дорожку.
На гигантские лужи на пешеходных тротуарах жалуются и жители уфимской Черниковки. Фото: соцсети.
А в уфимской Черниковке жители улицы Вологодской и вовсе жалуются на ежегодные потопы и гигантские лужи именно на тротуарах. Коммунальные службы стараются оперативно реагировать на это сообщения.
ПОГОДА ИСПОРТИТСЯ.
Тем временем, в Башкирии прогнозируется резкое ухудшение погоды: 28 и 29 марта 2024 года ожидается резкое понижение или перепады температуры. Кроме того, как минимум в ближайшие сутки сохранятся осадки в виде дождя со снегом при температуре воздуха около 0. Как следствие, налипание мокрого снега на провода и деревья, снежный накат и гололедица на дорогах.
В этой связи с предупреждением к водителям обратился главный Госавтоинспектор по Башкирии Владимир Севастьянов. В своих соцсетях он подчеркнул, что на проблемных участках дорог в республике работают сотрудники ГИБДД.
— При неблагоприятных погодных условиях призываем водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством. В такую погоду следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии, — обратился к жителям Башкирии Владимир Севастьянов.