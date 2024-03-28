Какие районы может затопить в Пермском крае весной 2024: прогноз прохождения половодья от МЧС

По данным Пермского гидрометцентра, при сохраняющихся погодных условиях объем стока половодья в 2024 году в Прикамье ожидается больше стока прошлого года, но меньше стока 2020 года, когда наблюдались значительные затопления территорий. Тогда водность была более чем в два раза выше нормы. В этом году отмечается низкая водность, а предыдущий год был очень засушливым.