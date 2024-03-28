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Какие районы может затопить в Пермском крае весной 2024: прогноз прохождения половодья от МЧС

В краевом МЧС рассказали, какие районы может затопить в Пермском крае весной 2024.

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Источник: Комсомольская правда

В краевом МЧС рассказали, каким ожидается половодье в Пермском крае и какие районы может затопить весной в 2024 году.

Впереди в Пермском крае солнечный и теплый весенний период, который несет за собой один из серьезных рисков — прохождение на реках половодья. Синоптики и краевое управление МЧС рассказали, каким ожидается половодье в Пермском крае и какие районы может затопить весной в 2024 году. Публикуем предварительные сценарии прохождения весеннего половодья.

По данным Пермского гидрометцентра, при сохраняющихся погодных условиях объем стока половодья в 2024 году в Прикамье ожидается больше стока прошлого года, но меньше стока 2020 года, когда наблюдались значительные затопления территорий. Тогда водность была более чем в два раза выше нормы. В этом году отмечается низкая водность, а предыдущий год был очень засушливым.

Предварительные сроки начала вскрытия рек в 2024 году ожидаются с первой декады апреля по югу Пермского края и первой декаде мая по северу и горной части региона.

Первыми начнут освобождаться от льда реки в Кунгурском, Кишертском, Пермском, Бардымском, Чернушинском, Куединском округах. Последним половодье придет в Юрлинский, Кочевский, Косинский, Гайнский, Чердынский и Красновишерский округа.

Прогноз прохождения половодья в Пермском крае весной в 2024 году

По имеющимся гидрометеорологическим условиям краевое управление МЧС подготовило предварительные сценарии прохождения весеннего половодья в Пермском крае в 2024 году.

Первый вариант благоприятного развития половодья.

Благоприятные погодные условия в весенний период 2024 года снизят максимальные уровни половодья на большинстве рек в Пермском крае. Из-за аномальной засухи в прошлом году, низкого уровня грунтовых вод, слабого промерзания почвы, достаточно теплой погодой днем и отрицательными температурами ночью пики половодья окажутся низкими.

Отмечают, что при таких погодных условиях ухудшение гидрологической обстановки маловероятно.

Второй вариант вероятного развития половодья.

В случае стремительно наступающей весны с высокими температурами воздуха и осадками, уровни воды в 2024 году в Пермском крае окажутся близкими к средним многолетним значениям.

При таких условиях возможно затопление участков автодорог и приусадебных участков в семи населенных пунктах в шести муниципалитетах Пермского края. Всего в зону затопления может попасть 31 приусадебный участок. В частности, в Кудымкаре, Чусовом, Карагае и селе Козьмодемьянск, в деревне Качка Пермского округа, в поселке Ласьва Краснокамского округа.

Также этой весной может затопить два низководных моста, которые находятся в селе Моховое в Кунгурском округе.

Третий вариант наихудшего развития половодья.

Есть еще неблагоприятный сценарий развития половодья, характеризующийся аномальными отклонениями от нормы погодных условий и интенсивным снеготаянием. В этом случае уровни воды на реках Пермского края весной в 2024 году могут достигнуть высоких значений.

При данных условиях риски гидрологической обстановки прогнозируются в 15 населенных пунктах в 12 муниципалитетах Пермского края. Таким образом, в зону риска затопления может попасть 73 приусадебных участка в селе Кува Кудымкарского округа, поселке Бобровка Чусовского округа, поселке Сергеевский Гайнского округа, селе Юсьва Юсьвинского округа, селе Юрла Юрлинского округа и деревне Комариха Ильинского округа.

Также этой весной может затопить два участка автомобильных дорог, расположенных в поселке Усть-Нытва Нытвенского округа, и один участок дороги в селе Соснова Чайковского округа.

Следует отметить, что последующая метеорологическая обстановка может изменить ожидаемые сценарии развития весеннего половодья в Пермском крае в 2024 году. Решающими станут погодные условия в апреле и мае.

В Пермском крае началась подготовка к весеннему половодью в 2024 году.

Сейчас в Пермском крае начались работы по предупреждению возможных последствий прохождения весенне-летнего половодья в 2024 году. По данным регионального МЧС, для мониторинга и контроля за гидрологической обстановкой предстоит задействовать 54 постоянных гидрологических поста Росгидромета и 104 временных водомерных поста.

Также в Пермском крае проводятся ледорезные работы и чернение льда на трех затороопасных участках: на реке Тулве в селе Барда в Бардымском округе и на реке Усьве в поселках Мыс и Бобровка в Чусовском округе.

Берегоукрепительные работы стартовали в деревне Приморье Частинского округа и Чайковском. К расчистке русел рек приступили на участках рек Бисер и Мерзлая в Горнозаводском округе, на реке Гайва в Перми и на реке Сарабаиха в Култаево.

МЧС