Афиша на 30, 31 марта. Куда пойти в выходные дни в Перми?

30 марта
Авторский театр «Белая овца»
17.00 | Панночка | 12+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Театральный марафон | 12+
12.00−19.3 | Театральные истории | Фотовыставка Андрея Чунтомова | 0+
Библиотека им. А. С. Пушкина
10.00−18.00 | Весна идёт, весне дорогу! | Выставка Любови Малышевой | 12+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Слуга правосудия | 16+
— С думою о благе российском | 12+
— Любимым женщинам | Выставка Алексея Соколова 12+
— Король метафор | Выставка к 125-летию со дня рождения Юрия Олеши | 16+
— Залп из всех орудий | Выставка к 100-летию со дня рождения Юрия Бондарева | 16+
— выставка, посвящённая Дмитрию Дмитриевичу Смышляеву, общественному деятелю, журналисту, краеведу и издателю | 16+
— Куклы — отражение народной культуры | 12+
— Отлично, Михаил! | Выставка к 90-летию со дня рождения Михаила Жванецкого | 16+
— Союз поэзии и графики | Выставка художественных работ | 6+
— Крым и Россия — единая судьба | 16+
— Международный день цветов | 6+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | К чему снится рыба? | 18+
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова
14.00−19.00 | Природа и творчество | Выставка народного клуба «Флорист» | 6+
15.00 | Пока земля ещё вертится | Концерт. В программе — песни Булата Окуджавы | 12+
19.00 | Раневская. Сквозь смех и слёзы | 12+
Дворец культуры им. А. П. Чехова
16.00 | Большое путешествие в Мультилэнд | 0+
Дворец культуры им. С. М. Кирова
12.00 | Король Лев | Мюзикл. Музыкальный театр «Орфей» | 0+
Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина
11.00, 15.00 | Синий трактор в городе | 0+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Музейный дебют | Экспозиция новых поступлений | 6+
Дом художника
11.00−17.00 | Нетихая жизнь | 6+
Здание завода «Телта»
11.00−17.00 | Немного страшная выставка. Древний Египет | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Молотов. Здоровый дух | 6+
10.00−19.00 | Три века истории Перми | 12+
Культурное пространство «Дом писателя»
16.00 | Царевна Селенит | Музыкально-интерактивная сказка о богатстве Пермского края. Сказочная мастерская «Поленница» | 6+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Снежная пыль искрится на солнце | 12+
Органный концертный зал
15.00, 19.00 | Волшебный мир Дисней. Neo classic orchestra | 0+
ПДНТ «Губерния»
9.00−20.00 | Мир красоты Н. К. Рериха | 6+
Планетарий
10.30 | Приключение Незнайки на машине времени | 6+
12.00 | Небесные светлячки | 6+
15.00 | Где живёт Земля? | 6+
17.30 | Розетта | 12+
19.00 | Туманности | 12+
Пространство культуры «Часовой завод»
18.00 | Великий Гэтсби | Пластический спектакль | 12+
Станция Пермь-2
16.40, 18.00 | Экспресс в Невермор. Приключения Венсдей | 6+
Театр «Век жизни»
19.30 | Попугай и веники | Рождественская сказка для взрослых | 16+
Театр «Данилин»
15.00 | Фокусы со всего мира. Иллюзионный дуэт Марины и Михаила Бастраковых | 6+
Театр «У Моста»
18.00 | Ненормальная | 18+
Театр кукол
13.30 | Левша | 12+
11.00, 16.00 | Сказки из чемодана | 0+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Тоска | 18+
15.00 | Концерт камерной музыки | 6+
Театр юного зрителя
11.00, 13.30 | Как Баба-яга сына женила | 6+
Театр-Театр
19.00 | Премьера. Пьяный космонавт | Сцена-Молот | 18+
18.00 | Гастроли. Зойкина квартира | Театр им. А. С. Пушкина | 18+
Художественная галерея «Пермский период»
11.00−17.00 | Бестиарий русского рока | Авторский проект Юрия Шикина | 12+
11.00−17.00 | Времена года | Персональная выставка Ольги Гуськовой | 12+
Центр городской культуры
11.00−20.00 | Сохранить нельзя выбросить | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Голова в облаках. К 140-летию Василия Каменского | Творческий художественно-просветительский проект | 6+
31 марта
Авторский театр «Белая овца»
17.00 | Панночка | 12+
Арт-резиденция
12.00−19.30 | Театральный марафон | 12+
12.00−19.30 | Театральные истории | Фотовыставка Андрея Чунтомова | 0+
Библиотека им. Горького
10.00−17.00 | Выставки:
— Слуга правосудия | 16+
— С думою о благе российском | 12+
— Любимым женщинам | Выставка Алексея Соколова | 12+
— Король метафор | Выставка к 125-летию со дня рождения Юрия Олеши | 16+
— Залп из всех орудий | Выставка к 100-летию со дня рождения Юрия Бондарева | 16+
— Выставка, посвящённая Дмитрию Дмитриевичу Смышляеву, общественному деятелю, журналисту, краеведу и издателю | 16+
— Куклы — отражение народной культуры | 12+
— Отлично, Михаил! | Выставка к 90-летию со дня рождения Михаила Жванецкого | 16+
— Союз поэзии и графики | Выставка художественных работ | 6+
— Крым и Россия — единая судьба | 16+
— Международный день цветов | 6+
Галерея Анастасии Поповой
12.00−20.00 | К чему снится рыба? | 18+
Дворец культуры железнодорожников
12.00, 15.00 | Большое путешествие в Мультилэнд | 0+
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова
14.00−19.00 | Природа и творчество | Выставка народного клуба «Флорист» | 6+
12.00 | Принц Кролик | Музыкальный театр «Орфей» | 0+
19.00 | Концерт Марины Девятовой | 6+
Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина
18.00 | Татарский концерт. Ришат Тухватуллин | 6+
Детская библиотека № 3 им. И. А. Крылова
10.00−18.00 Выставка «В некотором царстве, в Пушкинском государстве…» 6+
Дом Мешкова
10.00−19.00 | Музейный дебют | Экспозиция новых поступлений | 6+
Здание завода «Телта»
11.00−17.00 | Немного страшная выставка. Древний Египет | 6+
Исторический парк «Россия — моя история»
10.00−19.00 | Молотов. Здоровый дух | 6+
10.00−19.00 | Три века истории Перми | 12+
Католическая церковь (Костёл)
18.00 | Окно времени | Программа | 12+
Культурное пространство «Дом писателя»
11.00, 13.00 | Сказки А. С. Пушкина в сопровождении камерного оркестра «Орфей» | 6+
Музей современного искусства PERMM
12.00−21.00 | И да и нет | 12+
12.00−21.00 | Снежная пыль искрится на солнце | 12+
Органный концертный зал
19.00 | Приглашение в театр | Концерт для ценителей изысканной классической музыки. О. Кравченко (орган), Н. Сергеева (арфа) | 6+
ПДНТ «Губерния»
9.00−20.00 | Мир красоты Н. К. Рериха | 6+
Планетарий
10.30 | 365 дней вокруг Солнц | 6+
12.00 | Ю. А. Гагарин. Звёздный путь космонавта | 6+
15.00 | Путешествуя со светом | 6+
17.30 | В поисках внеземных цивилизаций | 12+
Станция Пермь-2
16.40 | Хогвартс — экспресс Пермь | 6+
Театр «Век жизни»
13.00 | Аленький цветочек | Сказка для всей семьи | 6+
19.30 | Курица | Комедия | 16+
Театр «Данилин»
15.00 | Представление весёлых попугаев | 0+
Театр «У Моста»
18.00 | Ненормальная | 18+
Театр кукол
11.00 | Сказки из чемодан | 0+
13.30 | Маленькая Баба-яга | 6+
16.00 | Папа ищет работу | Театр оживающих книг (ТОК). Читка повести В. Филиппенко | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
19.00 | Тоска | 18+
15.00, 16.15 | Экскурсия по театру | 6+
Театр Сергея Дроздова
21.00 | Мой Гамлет | Монодрама | 18+
Театр-Театр
18.00 | Гастроли. Зойкина квартира | Театр им. А. С. Пушкина | 18+
Художественная галерея «Пермский период»
12.00−18.00 | Бестиарий русского рока | Авторский проект Юрия Шикина | 12+
12.00−18.00 | Времена года | Персональная выставка Ольги Гуськовой | 12+
Центр городской культуры
11.00−20.00 | Сохранить нельзя выбросить | 12+
Центральный выставочный зал
11.00−19.00 | Голова в облаках. К 140-летию Василия Каменского | Творческий художественно-просветительский проект | 6+