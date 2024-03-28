Родных нет, муж на СВО. В Кузбассе обвиняют мать, у которой погибли 3 детей

«Есть несколько правил для родителей, как приучить ребёнка оставаться дома, и признаки, по которым можно определить эту детскую готовность. Во-первых, ребёнок знает, как вести себя в чрезвычайных ситуациях прежде всего у себя дома. Во-вторых, ребёнок умеет пользоваться телефоном и может набрать номер родителей или спасателей. В-третьих, он знает, как проводить время, и может запрещать себе опасные игры. Приучать к этому надо постепенно: сначала оставлять в детской на пару часов, приглядывая, объяснять нюансы техники безопасности, составить план действий в случае ЧП, периодически проверять детские знания и т. д.», — говорит специалист и добавляет, что помочь наблюдать за детьми может видеоняня.