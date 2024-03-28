Родных нет, муж на СВО. В Кузбассе обвиняют мать, у которой погибли 3 детей

В небольшом кузбасском городе Белово произошла трагедия: мать оставила троих детей одних, ненадолго ушла из дома, а когда вернулась — они были уже мертвы. Случился пожар, и все отравились угарным газом. В трагической ситуации разбирался kuzbass.aif.ru.
«Была прекрасной мамой».
Страшное случилось 15 марта, но известно стало только под конец месяца. На ул. Горького по банальному родительскому недосмотру: 26-летняя беловчанка оставила дома своего 6-летнего сына, 5-летнюю и 11-месячную дочерей. Все дети остались одни. Спустя некоторое время соседи заметили, что из окон дома идёт дым, и вызвали сотрудников МЧС. Когда спасатели потушили пожар, обнаружили трёх ребятишек без признаков жизни.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), а прокуроры организовали проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Мать допросили, и она дала подробные показания.
В социальных сетях на беловчанку обрушилась масса обвинений и гневных комментариев. С первого поверхностного взгляда оно и понятно: какая мать оставит детей одних? Но всё не так очевидно.
Подруга пострадавшей матери (назвать её только обвиняемой у нас не поворачивается язык) Ирина (имя изменено — Ред.) рассказывает, что беловчанка была прекрасной мамой и делала для своих детей всё.
«Муж у неё на СВО, родственников нет — ни мамы, ни папы, живёт одна. Чтобы даже просто сходить в магазин за хлебом, ей, естественно, надо оставить детей одних (просить некого, был будний рабочий день), либо тащить всех с собой. Её дети ни в чём не нуждались, были грамотные, отлично считали, писали и читали, ходили в хорошей одежде. Она любила их больше всех, но так получилось», — рассказывает Ирина kuzbass.aif.ru.
По её словам, женщины не было дома 26 минут. Всё это время пути до магазина и обратно подруги переписывались.
Постепенно приучать оставаться одному.
Ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские и пожарно-техническая, установят точные причины смерти детей, причину и очаг пожара. Предварительно, возгорание случилось из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов.
Винить женщину, потерявшую троих детей и наверняка смысл жизни, уже не за чем. За неделю до этой трагедии беловчанку к тому же ограбили и вынесли всю технику. Если представить себя на её месте, уже станет дурно.
Как уберечь своих детей от подобного и как понять, что ребёнка можно оставлять дома одного? Педагог-воспитатель в декрете Екатерина Кукушкина объясняет, что раньше 7−8 лет одних детей дома оставлять не стоит, если они не страдают какими-либо фобиями. До семи лет у малышей включена игровая деятельность и практически не работает зона контроля. Причинно-следственные связи только строятся. Многое также зависит от самого ребёнка: кто-то готов быть один уже в шесть лет, а кто-то только в 12.
«Есть несколько правил для родителей, как приучить ребёнка оставаться дома, и признаки, по которым можно определить эту детскую готовность. Во-первых, ребёнок знает, как вести себя в чрезвычайных ситуациях прежде всего у себя дома. Во-вторых, ребёнок умеет пользоваться телефоном и может набрать номер родителей или спасателей. В-третьих, он знает, как проводить время, и может запрещать себе опасные игры. Приучать к этому надо постепенно: сначала оставлять в детской на пару часов, приглядывая, объяснять нюансы техники безопасности, составить план действий в случае ЧП, периодически проверять детские знания и т. д.», — говорит специалист и добавляет, что помочь наблюдать за детьми может видеоняня.
Мини-памятка для родителей, которые оставляют детей одних:
1. Среда вокруг ребёнка должна быть безопасна, то есть проверены газо- электроприборы, рядом нет взрывоопасных вещей и т.д. В свободном доступе нет зажигалок, острых, режущих предметов, таблеток, чистящих средств.
2. Ребёнок должен знать, как его зовут, сколько ему лет, где он живёт, имена мамы, папы и соседей, чтобы в случае чего обратиться за помощью к ним.
3. Ребёнок может набрать телефон экстренной службы (его можно установить на телефоне на одной кнопке) или позвонить родителям.
4. Дома есть еда и вода.