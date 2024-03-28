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Дорогу от Краснодара к Крымскому мосту планируют достроить в 2024 году

Время в пути сократится с 5 до 2 часов.

Источник: Комсомольская правда

Завершить строительство прямой дороги от Краснодара к Крымскому мосту планируется в этом году, сообщил руководитель Росавтодора Роман Новиков в интервью ТАСС.

— Мы в этом году планируем завершить строительство дороги А-289 от Краснодара к Крымскому мосту, которая обеспечивает прямой путь, в отличие от сегодняшней существующей дороги, которая идет через обход Анапы, — сказал Новиков.

Напомним, дорогу строят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Объект позволит разгрузить федеральную трассу А-289. Как отмечал вице-премьер России Марат Хуснуллин, время поездки из Краснодара к Крымскому мосту по новой дороге сократится в 2,5 раза — с пяти до двух часов.

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