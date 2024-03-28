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В Волгограде приступают к реконструкции ЦУМа

Долго пустовавший Центральный универмаг превратят в центр культуры и искусств мирового уровня.

В Волгограде 28 марта 2024 года в торжественной обстановке подписали контракт на реконструкцию легендарного сталинградского ЦУМа, который за три года превратят в центр культуры и искусств имени Машкова мирового уровня. Гендиректор компании «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков и руководитель управления капитального строительства Андрей Козьменко поставили свои подписи под документом в самом центральном универмаге в присутствии губернатора Андрея Бочарова, работников культуры и СМИ.

— Сегодня у ЦУМа начинается новый, поворотный этап его истории — жизни и развития. Забвение закончилось, начинается возрождение, а затем жизнь — долгая, яркая и насыщенная.

заявил Андрей Бочаров
губернатор

В реконструкцию вложат 2,5 миллиарда. За три года ЦУМ должны превратить в современный музейно-выставочный комплекс, в котором помимо десятка экспозиций будут художественный салон, туристический центр и культурный центр Александры Пахмутовой. Появится в здании в самом сердце Волгограда и детский центр, арт-кафе, площадки для семейного досуга и мастерские для обучения. Помещения сделают доступными для колясочников, будет внутри и комната матери и ребенка. Музей «Память» в подвале, где пленили Паулюса, останется.

— Это будет самый лучший музей в России, — уверена директор музея Машкова Варвара Озерина.

Внутри будет современное культурное пространство.

В финале в ЦУМе на глазах публики губернатор сделал первые оттиски эстампа с видом универмага, который построили в Сталинграде в 1937 году. По плану завершить его реконструкцию должны до 20 ноября 2027 года.

Напомним, восстановленное после войны здание приватизировали в 1990-х. И только в 2010-м вернули в госсобственность. Универмаг закрыли, здание ветшало и умирало. При губернаторе Бровко ЦУМ хотели превратить в патриотический центр. После отдали краеведческому музею. Внутри долго царила разруха. Андрей Бочаров поначалу говорил, что в здании снова будет торговый центр. Но в итоге сюда переедет музей изобразительных искусств. После реконструкции здесь будет центр семейного досуга и отдыха.

архитектура