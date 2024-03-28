В Волгограде приступают к реконструкции ЦУМа

Напомним, восстановленное после войны здание приватизировали в 1990-х. И только в 2010-м вернули в госсобственность. Универмаг закрыли, здание ветшало и умирало. При губернаторе Бровко ЦУМ хотели превратить в патриотический центр. После отдали краеведческому музею. Внутри долго царила разруха. Андрей Бочаров поначалу говорил, что в здании снова будет торговый центр. Но в итоге сюда переедет музей изобразительных искусств. После реконструкции здесь будет центр семейного досуга и отдыха.