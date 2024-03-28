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В Подмосковье доля партнерских родов выросла до 30%

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Партнерские роды стали самым популярным видом родов в Подмосковье в прошлом году, они составили около 30% от общего количества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Источник: Reuters

«Для многих женщин крайне важно чувствовать поддержку близкого человека в момент родов. Так, в регионе количество партнерских родов выросло на 5% в прошлом году по сравнению с 2022 годом. Такая услуга в наших родовспомогательных учреждениях оказывается бесплатно», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что в перинатальных центрах и родильных домах Подмосковья для женщин доступны все виды родов, включая мягкие, вертикальные, а также в сопровождении доулы.

«В Московской области работает интернет-портал “Стань мамой в Подмосковье”, где размещена информация о системе родовспоможения в регионе, в том числе и о видах родов. Также в регионе работает единый call-центр системы родовспоможения региона “Стань мамой в Подмосковье”. Операторы готовы рассказать о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, получении подарочного набора “Я родился в Подмосковье” и комплексной услуге, записать на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам. Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550−30−03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный», — заключили в министерстве.