В Подмосковье доля партнерских родов выросла до 30%

«Для многих женщин крайне важно чувствовать поддержку близкого человека в момент родов. Так, в регионе количество партнерских родов выросло на 5% в прошлом году по сравнению с 2022 годом. Такая услуга в наших родовспомогательных учреждениях оказывается бесплатно», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, слова которого приводит пресс-служба.
Отмечается, что в перинатальных центрах и родильных домах Подмосковья для женщин доступны все виды родов, включая мягкие, вертикальные, а также в сопровождении доулы.
«В Московской области работает интернет-портал “Стань мамой в Подмосковье”, где размещена информация о системе родовспоможения в регионе, в том числе и о видах родов. Также в регионе работает единый call-центр системы родовспоможения региона “Стань мамой в Подмосковье”. Операторы готовы рассказать о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, получении подарочного набора “Я родился в Подмосковье” и комплексной услуге, записать на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам. Позвонить можно по телефону: