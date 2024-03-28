В Подмосковье доля партнерских родов выросла до 30%

«В Московской области работает интернет-портал “Стань мамой в Подмосковье”, где размещена информация о системе родовспоможения в регионе, в том числе и о видах родов. Также в регионе работает единый call-центр системы родовспоможения региона “Стань мамой в Подмосковье”. Операторы готовы рассказать о необходимых документах, которые надо взять с собой в роддом, получении подарочного набора “Я родился в Подмосковье” и комплексной услуге, записать на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам. Позвонить можно по телефону: 8 (800) 550−30−03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный», — заключили в министерстве.