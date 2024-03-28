В Екатеринбурге зазвучал первый орган на 24 «голоса» со всего мира

В камерном зале Свердловской филармонии раздаются знакомые колокольчики композиции «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского. Чарующие звуки из органных залов и церквей Франции и Нидерландов прозвучали в уральской столице.
Эта возможность появилась благодаря новому органу. Его презентовали слушателям 28 марта. Это уникальный орган, созданный по самым современным технологиям. Кстати, это пока единственный в мире орган, который был создан по заказу уральцев. Его выполняли мастера из Нидерландов и Германии.
Новый орган представляет собой мобильный музыкальный комплекс. И его с легкостью можно будет перевозить по городам области. Он будет хорошо звучать хоть на открытой площадке, хоть в помещении с не самой подходящей акустикой.
— Новый орган не только имитирует звуковую среду, но и позволяет погрузиться акустику. В этом инструменте собраны звуки 24 великих органа мира. Если бы инструмент представили в трубном варианте, то он бы считался лучшим органом России, — говорит органист Свердловской филармонии Тарас Багинец.
Система весит около 400 килограммов. В музыкальном комплексе также имеется шесть сабвуферов и восемь колонок, для впечатляющей акустики. Новый орган потребовал ювелирной сборки. А его настройкой в течение месяца занимались Тарас Багинец и приглашенный органный мастер из Москвы Игнатий Изотов.
— Ценно не только максимально передать звуковые нюансы и различия всех органов, заключенных в консоли, но и поместить слушателя в ту акустику, в которой они существуют. Для этого в комплексе есть задние и боковые акустические системы. При записи органных звуков микрофоны располагали не только у самого органа, но и в стороне от него, фиксируя звук, рождавшийся в акустике. Посланный в акустические системы комплекса он имитирует звуковую среду, — подчеркнул органный мастер Тарас Багинец. У филармонии уже есть передвижной орган. Но он отличается от нового тем, что звучит только одним записанным ранее «голосом».
На «дегустации» нового органа прозвучали звуки церковного инструмента, записанного в Провансе в городке Сен-Максимен Ле Бом. А также на презентации он зазвучал, как орган от немецкого мастера Арпа Шнитгера. Поэтому, теперь совсем не нужно выезжать за рубеж, чтобы послушать другие шедевры органостроительного искусства.