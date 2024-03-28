В Екатеринбурге зазвучал первый орган на 24 «голоса» со всего мира

— Ценно не только максимально передать звуковые нюансы и различия всех органов, заключенных в консоли, но и поместить слушателя в ту акустику, в которой они существуют. Для этого в комплексе есть задние и боковые акустические системы. При записи органных звуков микрофоны располагали не только у самого органа, но и в стороне от него, фиксируя звук, рождавшийся в акустике. Посланный в акустические системы комплекса он имитирует звуковую среду, — подчеркнул органный мастер Тарас Багинец. У филармонии уже есть передвижной орган. Но он отличается от нового тем, что звучит только одним записанным ранее «голосом».