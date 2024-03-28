Население Беларуси за год уменьшилось почти на 45 тысяч

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Численность населения Беларуси на 1 января 2024 года составила 9 155 978 человек, говорится в опубликованных данных Белстата.
В прошлом году данный показатель согласно официальной информации составлял 9 200 617 человек. Таким образом, только за год население республики сократилось на 44 639 человек, что немногим больше, чем население такого города, как Волковыск.
Население белорусской столицы на отчетную дату составляло 1 992 862 человек. В 2023 году данный показатель был на уровне 1 995 471 человек. Получается, что минчан стало меньше 2 609 человек.
В региональном разрезе численность населения республики выглядит следующим образом:
- Брестская область — 1 308 569 человек (- 6494 человек),
- Витебская область — 1 081 911 человек (- 10 037),
- Гомельская область — 1 338 617 человек (- 8852),
- Гродненская область — 992 556 человек (- 6044),
- Минская область — 1 460 289 человек (- 1732),
- Могилевская область — 981 174 человека (- 8528).
В 1991 году, после развала СССР, численность населения страны составляла 10 миллионов 189 тысяч человек. В 1994 году этот показатель вырос до отметки в 10 миллионов 210 тысяч человек. Начиная с 1995 года население республики только сокращается.