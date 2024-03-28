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В Екатеринбурге концерт группы «Пикник» будет охранять Росгвардия

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 марта, УралПолит.Ru. Концерт рок-группы «Пикник» в Екатеринбурге будут охранять росгвардейцы. Об этом журналистам сообщили представители площадки, на которой пройдет мероприятие.

После теракта в «Крокусе» артисты не отказались от выступления в Екатеринбурге. Оно пройдет 14 апреля в рамках тура «Будущее ждет нас», а уже сегодня стартовала продажа билетов. Группа также не отменила концерты и в других городах России. По словам представителей площадки, инфраструктура комплекса позволяет провести мероприятие и обеспечить высокий уровень безопасности. Для ее сохранения будут задействованы сотрудники Росгвардии и иные првоохранительные органы, сообщил «ФедералПресс».

Ранее, как напоминает ЕАН, свердловские власти сообщили, что не будут вводить запрет на спектакли и концерты после теракта в «Крокусе». После трагедии в музеях и на концертных площадках проверяют наличие металлоискателей.

музыка