В Екатеринбурге концерт группы «Пикник» будет охранять Росгвардия

После теракта в «Крокусе» артисты не отказались от выступления в Екатеринбурге. Оно пройдет 14 апреля в рамках тура «Будущее ждет нас», а уже сегодня стартовала продажа билетов. Группа также не отменила концерты и в других городах России. По словам представителей площадки, инфраструктура комплекса позволяет провести мероприятие и обеспечить высокий уровень безопасности. Для ее сохранения будут задействованы сотрудники Росгвардии и иные првоохранительные органы, сообщил «ФедералПресс».