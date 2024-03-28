«От Калуги до Стамбула»: аэропорт «Храброво» переходит на весенне-летнее расписание с 31 марта

Информацию об этом опубликовали на официальном сайте аэропорта.
Весенне-летнее расписание продлится до 26 октября 2024 года. В новом сезоне сохранят практически все направления, которые действовали в осенне-зимний период. Также в расписании появятся новые маршруты.
В аэропорты Москвы планируют совершать до 28 рейсов в день, в Санкт-Петербург — до 15. В пик летнего туристического сезона их количество могут увеличить.
Кроме того, запланированы регулярные рейсы из Калининграда в Архангельск, Екатеринбург, Ижевск, Иваново, Казань, Минеральные Воды, Мурманск и Новосибирск. Также из региона можно будет улететь в Нижний Новгород, Оренбург, Петрозаводск, Пермь, Псков, Самару, Ульяновск, Челябинск и Череповец. Авиакомпания Nordwind начнёт выполнять рейсы в Саратов и Киров, а «Северсталь» — в Калугу.
По международным направлениям запланированы полёты в Минск, Анталью и в Шарм-эль-Шейх. Также с середины мая начнут выполнять регулярные рейсы в Стамбул.
Подробнее ознакомиться с графиком в период весенне-летней навигации можно на сайте аэропорта в разделе «Расписание». Время отправления и прибытия для всех рейсов указано местное. Отмечается, что в расписании возможны изменения. Решение об отмене, задержке, переносе рейсов принимает авиаперевозчик. Также информацию можно получить в справочной службе аэропорта по телефону +7 (4012) 550−550.