«От Калуги до Стамбула»: аэропорт «Храброво» переходит на весенне-летнее расписание с 31 марта

Подробнее ознакомиться с графиком в период весенне-летней навигации можно на сайте аэропорта в разделе «Расписание». Время отправления и прибытия для всех рейсов указано местное. Отмечается, что в расписании возможны изменения. Решение об отмене, задержке, переносе рейсов принимает авиаперевозчик. Также информацию можно получить в справочной службе аэропорта по телефону +7 (4012) 550−550.