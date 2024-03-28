В новосибирской школе произошла вспышка гепатита А

В одной из новосибирских школ зафиксирована вспышка гепатита А. Речь идет о МБОУ СОШ № 190, которая находится в Советском районе города. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.
— 25 марта в департамент образования мэрии города Новосибирска поступила служебная записка от директора МБОУ СОШ № 190 о регистрации случаев заболевания гепатитом А. Всего зарегистрировано три случая заболевания обучающихся, — уточняет мэрия.
На место выезжали специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. Проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.