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В новосибирской школе произошла вспышка гепатита А

В одной из школ Новосибирска трое учеников заболели гепатитом А.

В одной из новосибирских школ зафиксирована вспышка гепатита А. Речь идет о МБОУ СОШ № 190, которая находится в Советском районе города. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

— 25 марта в департамент образования мэрии города Новосибирска поступила служебная записка от директора МБОУ СОШ № 190 о регистрации случаев заболевания гепатитом А. Всего зарегистрировано три случая заболевания обучающихся, — уточняет мэрия.

На место выезжали специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. Проводят санитарно-эпидемиологическое расследование.

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