Пермякам рекомендуют срочно делать прививки от клещей

Есть две новости: первая — весна в Прикамье вступает в свои права, вторая — начинают просыпаться клещи, которые являются переносчиками опасных заболеваний.
К сожалению, год от года их становится все больше, и столкнуться с кровопийцами могут не только дачники, грибники и любители посидеть с удочкой на берегу, но и обычные городские жители, которые вышли прогуляться в парк.
Тему предстоящего сезона клещевой активности рассматривали на заседании краевого правительства, где отмечалось, что достаточное количество вакцины от клещевого энцефалита в Пермском крае закуплено, количество средств, выделяемых на ее приобретение, в этом году было увеличено. А когда стает снег, в скверах, парках и на кладбищах пройдут акарицидные обработки.
Сейчас, чтобы максимально обезопасить себя, слово остается за пермяками, которые должны прийти в поликлиники и вакцинироваться. Делать прививки можно в течение всего года, а вот закончить курс необходимо за две недели до выхода в природный очаг.
— Вся территория Пермского края является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, и количество обратившихся с жалобами на присасывание клещей и заболеваемость энцефалитом и боррелиозом превышает среднероссийские показатели, — рассказала на заседании заместитель руководителя Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Екатерина Овчинникова. — В минувшем сезоне в Прикамье было зарегистрировано более 16 тысяч укусов, что в два раза выше среднего по стране. В 70 случаях пострадавшие заболели клещевым вирусным энцефалитом, один случай закончился летальным исходом. Заболевание это тяжелое, характеризуется поражением центральной нервной системы и высокой летальностью, а каждый пятый переболевший навсегда остается инвалидом.
Еще одна актуальная инфекция, которую передают клещи — это иксодовый клещевой боррелиоз. Заболевание характеризуется поражением кожи, нервной системы и опорно-двигательного аппарата. В прошлом году в 28 территориях Прикамья было зарегистрировано 206 случаев боррелиоза. В некоторых территориях — в Суксунском ГО, Верещагинском и Очерском — показатель по заболеваемости превысил краевые в два и более раз.
Что касается возраста заболевших, то чаще всего инфекции, передающиеся клещами, встречаются у взрослых, далее идут дети в возрасте с 3 до 6 лет.
Кстати, в прошлом году было вакцинировано 69.7% детей, а в 2027 году Роспортебнадзор совместно с Минздравом планирует охватить вакцинацией до 95% маленьких жителей края.
В Минздраве отметили, что привитым от клещевого энцефалита считается человек, получивший курс вакцинации из двух прививок и одну ревакцинацию. Для тех, кто уже прошел курс, необходимо ревакцинироваться один раз в три года.
Мифы о клещах:
— Клещи не прыгают с деревьев, они вообще не прыгают. Они заползают из травы или невысоких кустов. Выше 1−1,5 м клещ обычно не поднимается.
— Заразиться энцефалитом и боррелиозом от больного человека нельзя. Но если у вас энцефалит и вы — кормящая мать, то шанс передать его ребенку через молоко высокий. Кстати, энцефалит можно заработать, выпив некипяченое коровье или козье молоко.
— Отправляясь в лес, нужно выбрать закрытую одежду и обувь на босую ногу не надевать.
— Любой аэрозоль предназначен только для одежды, и брызгать его на кожу не только бессмысленно, но и опасно.