Пермякам рекомендуют срочно делать прививки от клещей

— Вся территория Пермского края является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, и количество обратившихся с жалобами на присасывание клещей и заболеваемость энцефалитом и боррелиозом превышает среднероссийские показатели, — рассказала на заседании заместитель руководителя Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Екатерина Овчинникова. — В минувшем сезоне в Прикамье было зарегистрировано более 16 тысяч укусов, что в два раза выше среднего по стране. В 70 случаях пострадавшие заболели клещевым вирусным энцефалитом, один случай закончился летальным исходом. Заболевание это тяжелое, характеризуется поражением центральной нервной системы и высокой летальностью, а каждый пятый переболевший навсегда остается инвалидом.