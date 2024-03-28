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Талые воды затопили две автомобильные дороги в Башкирии

В Башкирии талыми водами затопило две автодороги.

В Баймакском районе Башкирии талыми водами затопило две автомобильные дороги. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Речь идет о дорогах Старый Сибай — Ишмухаметово" (длина перелива составила семь метров, глубина — 10 сантиметров) и Баймак — Семеновское (длина перелива — один метр, глубина — три см).

Специалистам удалось обеспечить проезд экстренных служб, было организовано оповещение населения и круглосуточное дежурство.

Из-за паводка для видов транспорта были ограничения движения на участке дороги Старый Сибай — Ишмухаметово с 12 по 41 километр.

— Ситуация взята на контроль, — сообщила МЧС.

МЧС