Калининград начали украшать к 300-летию Канта

Калининград начали украшать к 300-летию Иммануила Канта, дату отметим в апреле. Об установке билбордов с портретом философа рассказали в мэрии города. Где Канта называют «нашим земляком».
Так, фотозона «Почитай Канта» установлена на площади Победы, а на въезде в Калининград со стороны аэропорта гостей встречают брендированные вымпелы, в центральной части города развешивают флаги, плакаты, появляются билборды, на лайтбоксах крутят тематические ролики.
Также изображение канта спроецируют на торец дома около Высокого моста.
В Калининграде выпустили фирменную кантовкую карту «Волна Балтики».