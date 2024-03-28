Калининград начали украшать к 300-летию Канта

Так, фотозона «Почитай Канта» установлена на площади Победы, а на въезде в Калининград со стороны аэропорта гостей встречают брендированные вымпелы, в центральной части города развешивают флаги, плакаты, появляются билборды, на лайтбоксах крутят тематические ролики.