Эксперт объяснил, почему мигранты из Таджикистана приезжают в Новосибирск

В Таджикистане наблюдается высокий уровень безработицы по сравнению с другими странами Центральной Азии. Это бедная страна, поэтому мигранты переезжают на территорию России со своими семьями. Об этом изданию BFM-Новосибирск рассказал доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин.