Эксперт объяснил, почему мигранты из Таджикистана приезжают в Новосибирск

Это является высоким показателем по сравнению с мигрантами из других стран. Информацию приводит Новосибирскстат.
В Таджикистане наблюдается высокий уровень безработицы по сравнению с другими странами Центральной Азии. Это бедная страна, поэтому мигранты переезжают на территорию России со своими семьями. Об этом изданию BFM-Новосибирск рассказал доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин.
Он отметил немаловажный политический момент. Таджикистан расположен очень близко к Афганистану, который остается неспокойной страной. Многие стремятся уйти от такого соседа.