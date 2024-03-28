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Эксперт объяснил, почему мигранты из Таджикистана приезжают в Новосибирск

За 2023 год на территорию Новосибирской области приехали 6593 гражданина Таджикистана.

Это является высоким показателем по сравнению с мигрантами из других стран. Информацию приводит Новосибирскстат.

В Таджикистане наблюдается высокий уровень безработицы по сравнению с другими странами Центральной Азии. Это бедная страна, поэтому мигранты переезжают на территорию России со своими семьями. Об этом изданию BFM-Новосибирск рассказал доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин.

Он отметил немаловажный политический момент. Таджикистан расположен очень близко к Афганистану, который остается неспокойной страной. Многие стремятся уйти от такого соседа.