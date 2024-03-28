До +25°С в выходные и похолодание со среды. Синоптики о погоде на 29 марта — 3 апреля

«В заключительные дни марта республику ожидает не по сезону теплая погода. Благодаря выносу теплых воздушных масс с юго-запада Европы столбики термометров с каждым днем будут подниматься все выше, обеспечивая повышение температуры воздуха с плюс 12−18 градусов в пятницу до плюс 18−25 градусов в воскресенье. Такой температурный фон окажется в основном на 7−13 градусов выше положенного по календарю и больше соответствует майским значениям», — отметили в Белгидромете.