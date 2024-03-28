До +25°С в выходные и похолодание со среды. Синоптики о погоде на 29 марта — 3 апреля

«В заключительные дни марта республику ожидает не по сезону теплая погода. Благодаря выносу теплых воздушных масс с юго-запада Европы столбики термометров с каждым днем будут подниматься все выше, обеспечивая повышение температуры воздуха с плюс 12−18 градусов в пятницу до плюс 18−25 градусов в воскресенье. Такой температурный фон окажется в основном на 7−13 градусов выше положенного по календарю и больше соответствует майским значениям», — отметили в Белгидромете.
В пятницу, 29 марта, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 4−10 градусов, а днем — 12−18 градусов тепла.
В субботу, 30 марта, погода будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу страны прогнозируются небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1 до плюс 7 градусов, а в юго-западных районах — до 9 градусов выше нуля. Днем ожидается от 14 градусов по северу до 23 градусов тепла по юго-западу.
В воскресенье, 31 марта, погода будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью будет в пределах от плюс 4 до плюс 11 градусов, а днем — от 18 до 25 градусов выше нуля.
По предварительному прогнозу, центральный месяц весны перехватит аномальное тепло, но ненадолго. Уже в среду атмосферный фронт вытеснит за пределы республики теплый воздух и откроет путь прохладным воздушным массам с северо-запада Европы, в результате чего температурный фон понизится, а в осадках не исключен мокрый снег.
В понедельник, 1 апреля, в отдельных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ночью столбики термометров покажут плюс 7−13 градусов, а днем — 18−25 градусов тепла.
Во вторник, 2 апреля, ночью по западу, днем на большей части территории республики пройдут дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью температура поднимется до 7−14 градусов, а днем — от плюс 11 градусов по западу до плюс 23 градусов по юго-востоку.
По информации синоптиков, далее похолодает. Так, в среду, 3 апреля, на большей части территории республики прогнозируются осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ночью синоптики обещают от плюс 3 градусов по западу до плюс 11 градусов по востоку, днем — 5−12 градус тепла, а по юго-востоку — до 16 градусов выше нуля.