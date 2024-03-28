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Экс-директору Южно-Кузбасской ГРЭС продлили арест до начала июля

Судьи рассмотрели ходатайство следователя о продлении заключения под стражу.

По информации Объединённого пресс-центра судов Кемеровской области, бывшему управляющему директору Южно-Кузбасской ГРЭС Андрею Медведеву продлили срок содержания под стражей до 4 месяцев 29 суток, то есть до 2.07.2024.

Бывший управляющий обвиняется по двум уголовным статьям — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и в причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.

По версии следствия, в декабре-январе из-за ненадлежащего состояния оборудования на станции остановился котлоагрегат. Из-за этого снизилась температура теплоэнергии в Осинниках. Выход техники из строя мог произойти потому, что руководство её своевременно не ремонтировало.

Также в 2017—2024 гг. на станции скрывали информацию о том, сколько воды потреблялось для нужд производства из природного источника — водохранилища на р. Кондома. Из-за этого был нанесён ущерб бюджетной системе РФ — 300 млн руб.

Андрей Медведев 18 января уволился с предприятия и пытался выехать из региона.