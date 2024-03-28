Экс-директору Южно-Кузбасской ГРЭС продлили арест до начала июля

По версии следствия, в декабре-январе из-за ненадлежащего состояния оборудования на станции остановился котлоагрегат. Из-за этого снизилась температура теплоэнергии в Осинниках. Выход техники из строя мог произойти потому, что руководство её своевременно не ремонтировало.