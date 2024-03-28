Часть Левобережья Омска останется без воды 4 апреля

На Левобережье Омска, 4 апреля, с 9:30 до 21:00 отключат холодную воду. Это вызвано ремонтными работами на водопроводе на улицах Володарского-Димитрова.
Воды не будет на улицах: Димитрова 16, Володарского, 48а, 54, а также на Суворова, 10.
В частном секторе воду отключат по адресам: по улице Володарского от улицы Москаленко до улицы Фабричной, по улице Суровцева, Димитрова, 1-й пер. Димитрова, улицы Суворова и пер. Суворова от Володарского до улицы 12 Декабря.
Водозаборные колонки не будут функционировать на улицах: улица Володарского — Б. Катышева, улица Володарского — пер. Димитрова, улица Володарского у ДП17, а также на улице Фабричная 21.
Воду подвезут по адресу: улица Володарского-Суворова с 14:00 до 19:00.