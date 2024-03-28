Часть Левобережья Омска останется без воды 4 апреля

В частном секторе воду отключат по адресам: по улице Володарского от улицы Москаленко до улицы Фабричной, по улице Суровцева, Димитрова, 1-й пер. Димитрова, улицы Суворова и пер. Суворова от Володарского до улицы 12 Декабря.