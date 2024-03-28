Омич выиграл 5 миллионов рублей в лотерею, но еще не пришел за призом

В пресс-службе «Столото» добавили, что «Все или ничего» — это быстрая лотерея с повышенным призовым фондом. Суперприз лотереи можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. Участник из Омской области угадал все числа и стал лотерейным миллионером.