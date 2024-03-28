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Омич выиграл 5 миллионов рублей в лотерею, но еще не пришел за призом

В минувшую среду, 27 марта 2024 года, был разыгран суперприз государственной лотереи «Все или ничего» в размере 5 миллионов рублей. Как сообщает 28 марта пресс-служба государственных лотерей «Столото», победителем 104 882-го тиража стал участник из Омской области.

Также отмечается, что счастливчик еще не обратился га выигрышем в лотерейный центр. Известно только, что за билет на два тиража подряд, купленный на сайте «Столото», омич отдал 200 рублей.

В пресс-службе «Столото» добавили, что «Все или ничего» — это быстрая лотерея с повышенным призовым фондом. Суперприз лотереи можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. Участник из Омской области угадал все числа и стал лотерейным миллионером.

Напомним, в ноябре 2023 года еще один житель Омска выиграл 5 миллионов рублей в лотерею «Рапидо».