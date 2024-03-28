Омич выиграл 5 миллионов рублей в лотерею, но еще не пришел за призом

Также отмечается, что счастливчик еще не обратился га выигрышем в лотерейный центр. Известно только, что за билет на два тиража подряд, купленный на сайте «Столото», омич отдал 200 рублей.
В пресс-службе «Столото» добавили, что «Все или ничего» — это быстрая лотерея с повышенным призовым фондом. Суперприз лотереи можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. Участник из Омской области угадал все числа и стал лотерейным миллионером.
Напомним, в ноябре 2023 года еще один житель Омска выиграл 5 миллионов рублей в лотерею «Рапидо».