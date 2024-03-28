В омском парке им. 30-летия ВЛКСМ появятся новые ели и лиственницы

Напомним, замена аварийных деревьев проводится на правой стороне озера, на земельном участке, принадлежащем парку. Строительство торгового центра на этом месте не планируется. Накануне на этом участке проведены снос и кронирование веток только аварийных и больных деревьев. Эти деревья предварительно обследовали агрономы парка и специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства».