В омском парке им. 30-летия ВЛКСМ появятся новые ели и лиственницы

Около 300 хвойников и других декоративных деревьев высадят около котлована в парке им. 30-летия ВЛКСМ. Растения заменят снесённые аварийные деревья.
Напомним, замена аварийных деревьев проводится на правой стороне озера, на земельном участке, принадлежащем парку. Строительство торгового центра на этом месте не планируется. Накануне на этом участке проведены снос и кронирование веток только аварийных и больных деревьев. Эти деревья предварительно обследовали агрономы парка и специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства».
Разрешение было выдано коллегиальной комиссией администрации Омска по сносу, обрезке и восстановлению зелёных насаждений с обязательным условием высадки новых деревьев в этой парковой зоне.
По словам агронома парка Ирины Турской, проведение работ по сносу вызвано необходимостью удаления сухостойных и аварийных деревьев. Такие растения подвержены болезнями и вредителями, которые создают угрозу для жизни и здоровью посетителей парка.
«В этом году — во второй половине апреля и осенью — мы планируем высадить около 300 деревьев и кустарников лиственных и хвойных пород: дуб, ель голубая, ель сибирская, лиственница, сосна обыкновенная, миндаль степной, боярышник рассеченнолистный, пузыреплодник калинолистный, лох серебристый и других», — подчеркнула Ирина Турская.
Для сохранения природных и архитектурно-ландшафтных комплексов на территории парка предприятия и волонтёры каждый год высаживают саженцы лиственных и хвойных деревьев и кустарников. Так, в прошлом году на территории парка высажено 156 саженцев деревьев и кустарников: липа (50 штук), черемуха (1), ель сибирская (5), бархат амурский (4), пихта сибирская (12), пузыреплодник калинолистый (1), спирея японская (1), бересклет европейский (2), дейция (1), миндаль степной (1), дерн белый (1), дуб черешчатый (25), боярышник (2), пихта сибирская (11), ель колючая (30), лиственница сибирская (20), ель колючая голубая (10).