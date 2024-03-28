Дождь и ветер: синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Новосибирске в конце марта

В последние дни марта в Новосибирск придет непогода. Синоптики предупреждают о дожде и сильном ветре.
Погода начнет портиться 29 марта. В дневные часы температура воздуха составит +5…+7 градусов. В течение дня ожидается дождь. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
30 марта синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем столбики термометров поднимутся до +4…+6 градусов. Вместе с этим ожидается ветер с порывами до 14−17 метров в секунду.
31 марта непогода начнет отступать. Ветер стихнет до 4−9 метров в секунду. Однако в дневные часы похолодает до +1…+3. Дождь прекратиться к середине воскресенья.