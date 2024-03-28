Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дождь и ветер: синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Новосибирске в конце марта

В Новосибирске прогнозируют ухудшение погоды в конце марта.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 87% 757 мм рт. ст. +9°
Источник: РИА "Новости"

В последние дни марта в Новосибирск придет непогода. Синоптики предупреждают о дожде и сильном ветре.

Погода начнет портиться 29 марта. В дневные часы температура воздуха составит +5…+7 градусов. В течение дня ожидается дождь. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

30 марта синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем столбики термометров поднимутся до +4…+6 градусов. Вместе с этим ожидается ветер с порывами до 14−17 метров в секунду.

31 марта непогода начнет отступать. Ветер стихнет до 4−9 метров в секунду. Однако в дневные часы похолодает до +1…+3. Дождь прекратиться к середине воскресенья.