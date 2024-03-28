В центре Воронежа установят новые дорожные знаки

В воскресенье, 31 марта, движение автотранспорта перекроют возле Центрального стадиона профсоюзов. Это будет сделано для обеспечения безопасности в день домашней игры «Факела». Игра пройдет со зрителями на трибунах. На самой спортивной арене также будут усилены меры безопасности.