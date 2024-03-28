В центре Воронежа установят новые дорожные знаки «Пешеходный переход». Они появятся на улице Революции 1905 года, возле дома № 44 по улице Плехановской. Объекты разместят до 15 апреля в целях повышения безопасности дорожного движения. Об этом предупредили в региональной Госавтоинспекции.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что новые дорожные знаки установят у гимназии № 10 на улице Хользунова, 70. Кроме того, возле образовательного учреждения появятся новые светофоры.
В воскресенье, 31 марта, движение автотранспорта перекроют возле Центрального стадиона профсоюзов. Это будет сделано для обеспечения безопасности в день домашней игры «Факела». Игра пройдет со зрителями на трибунах. На самой спортивной арене также будут усилены меры безопасности.