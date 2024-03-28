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Певец Сосо Павлиашвили отказался от концерта в Челябинске после теракта в Подмосковье

Выступление артиста переносится на осень.

Концерт Сосо Павлиашвили, запланированный 16 апреля 2024 года в «Конгресс-холле» в Челябинске, переносится на осень, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, ранее был отменен концерт группы Стаса Намина «Цветы», назначенный на 9 апреля — его перенесли на март 2025 года. Также поступила информация об отмене творческой встречи с Народной артисткой РФ Татьяной Васильевой, мероприятие должно было состояться 28 апреля. Еще отменено выступление хора Ново-Иерусалимского монастыря 2 апреля.

музыка