Певец Сосо Павлиашвили отказался от концерта в Челябинске после теракта в Подмосковье

Напомним, ранее был отменен концерт группы Стаса Намина «Цветы», назначенный на 9 апреля — его перенесли на март 2025 года. Также поступила информация об отмене творческой встречи с Народной артисткой РФ Татьяной Васильевой, мероприятие должно было состояться 28 апреля. Еще отменено выступление хора Ново-Иерусалимского монастыря 2 апреля.