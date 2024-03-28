Заместитель губернатора Андрей Панов снова «стал» и. о. губернатора

Постановление «О продлении срока ограничительных мероприятий» от 27 марта подписал заместитель губернатора по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии Андрей Панов. Только в документе он оказался в должности и. о. губернатора.
Ранее подобные постановления подписывал Сергей Цивилев или его первый заместитель Илья Середюк.
В прошлом году журналисты NGS42.RU тоже замечали «новую» подпись Андрея Панова в официальных документах. Выяснилось, что Сергей Цивилев и Илья Середюк были в командировке.
Накануне Андрей Панов был замечен журналистами «АиФ в Кузбассе» на волейболе. Играла команда из Кузбасса и Новокуйбышевска (Самарская область).
«Наша не только первая партия, но и “золотой сет”! “Кузбасс” победил и вышел в четвертьфинал!», — писал позже чиновник у себя в телеграм-канале.