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Заместитель губернатора Андрей Панов снова «стал» и. о. губернатора

Одно из постановлений подписано именем не Ильи Середюка.

Постановление «О продлении срока ограничительных мероприятий» от 27 марта подписал заместитель губернатора по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии Андрей Панов. Только в документе он оказался в должности и. о. губернатора.

Ранее подобные постановления подписывал Сергей Цивилев или его первый заместитель Илья Середюк.

В прошлом году журналисты NGS42.RU тоже замечали «новую» подпись Андрея Панова в официальных документах. Выяснилось, что Сергей Цивилев и Илья Середюк были в командировке.

Накануне Андрей Панов был замечен журналистами «АиФ в Кузбассе» на волейболе. Играла команда из Кузбасса и Новокуйбышевска (Самарская область).

«Наша не только первая партия, но и “золотой сет”! “Кузбасс” победил и вышел в четвертьфинал!», — писал позже чиновник у себя в телеграм-канале.