В Перми родители школьников сдали тренировочный ЕГЭ по истории

«Все находятся в равных условиях и всё зависит только от подготовки и настроя выпускника. Только после того, как родитель сам пройдет всю процедуру, он поймет, что в ней нет ничего страшного, а значит сможет передать ребенку свою психологическую уверенность», — говорит Раиса Кассина.