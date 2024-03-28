В Перми родители школьников сдали тренировочный ЕГЭ по истории

В Перми 28 марта прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями». Родителям выпускников предложили написать сокращенный вариант ЕГЭ по истории, который дал им представление об экзаменационных заданиях разных типов.
Во время проведения тренировочного ЕГЭ все было «по-взрослому». Перед входом в пункт проведения экзаменов его участники сдали личные вещи и мобильные телефоны, прошли предэкзаменационный контроль. Организаторы провели инструктаж, помогли с заполнением бланков, распечатали и раздали контрольные измерительные материалы, также рассказали о способах их передачи в экзаменационные пункты и защиты от утечек.
Перед испытанием министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что ежегодная акция пользуется большой популярностью. Она показывает родителям честность процедура проведения ЕГЭ, одинаковые условия для всех его участников.
«Все находятся в равных условиях и всё зависит только от подготовки и настроя выпускника. Только после того, как родитель сам пройдет всю процедуру, он поймет, что в ней нет ничего страшного, а значит сможет передать ребенку свою психологическую уверенность», — говорит Раиса Кассина.
По мнению участников тренировочного ЕГЭ, это очень интересная акция, которая дает понимание родителям насколько сложно и волнительно сдавать любой экзамен. Это поможет подготовить ребенка психологически, правильному настрою и уверенности в своих силах.
Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» в 2024 году проводится уже в восьмой раз по инициативе Рособрнадзора.
В этом учебном году у выпускников школ появится возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов по их выбору для улучшения результата до завершения сроков подачи заявлений на прием в вузы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию.