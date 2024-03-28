Дождливые выходные ждут алматинцев

Астана
- 29 марта: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер юго- западный 9−14, временами порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 3−5 тепла.
- 30 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер западный, северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 0−2 тепла.
- 31 марта: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно снег), гололед. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 3−5 тепла.
Алматы
- 29 марта: переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 14−16 тепла.
- 30 марта: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 9−11 тепла.
- 31 марта: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-восточный ночью 3−8 метров в секунду, днем 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 2−4, днем 8−10 тепла.
Шымкент
- 29 марта: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 8−13, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 13−15 тепла.
- 30 марта: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный, западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4, днем 10−12 тепла.
- 31 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 11−13 тепла.