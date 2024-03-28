Дождливые выходные ждут алматинцев

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на последние дни марта 2024 года в трех крупных городах страны. По данным специалистов, в Астане прогнозируют снег, в Алматы пройдут дожди, а в Шымкенте воздух прогреется до 15 градусов тепла, сообщает Zakon.kz.