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Дождливые выходные ждут алматинцев

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на последние дни марта 2024 года в трех крупных городах страны. По данным специалистов, в Астане прогнозируют снег, в Алматы пройдут дожди, а в Шымкенте воздух прогреется до 15 градусов тепла, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 87% 757 мм рт. ст. +9°
Источник: akorda.kz

Астана

  • 29 марта: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер юго- западный 9−14, временами порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 3−5 тепла.
  • 30 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер западный, северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 0−2 тепла.
  • 31 марта: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно снег), гололед. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 3−5 тепла.

Алматы

  • 29 марта: переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 14−16 тепла.
  • 30 марта: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 9−11 тепла.
  • 31 марта: переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-восточный ночью 3−8 метров в секунду, днем 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 2−4, днем 8−10 тепла.

Шымкент

  • 29 марта: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 8−13, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6, днем 13−15 тепла.
  • 30 марта: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный, западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4, днем 10−12 тепла.
  • 31 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 11−13 тепла.