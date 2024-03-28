«Мы ожидаем 69 тысяч детей»: Власти Петербурга рассказали о правилах зачисления в первые классы школ

Старт приемной кампании по зачислению первоклассников в школы начнется в России и Петербурге 1 апреля 2024 года. В связи с этим сегодня на пресс-конференции в ТАСС выступила с докладом председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская.
— Правила приема заявлений практически не изменились. В этом году к льготным категориям, которые рассматривают в первоочередном порядке, добавилась категория детей граждан, удостоенных премии правительства Санкт-Петербурга за активное участие в охране общественного порядка в городе и лучший народный дружинник Санкт-Петербурга.
Так, 1 апреля родители Петербурга могут подать заявление на зачисление ребенка в первый класс тремя способами. Основным и самым массовым специалист назвала подачу заявки через «Госуслуги» в электронном виде. Ее можно подать как через федеральный, так и через региональный.
— По сложившейся практике 2023 года, к концу дня 1 апреля было подано 35 тысяч электронных заявлений. Это практически больше половины заявлений всех будущих первоклассников. В прошлом году у нас в школы Петербурга было принято и поступило 68 тысяч первоклассников. Каждый год эта цифра увеличивается. В 2024 году мы ожидаем, по нашим планам, на тысячу больше, то есть 69 тысяч человек, — отметила специалист.
Путиловская продолжила, что родители будущих первоклассников могут также воспользоваться услугами МФЦ. Вся сеть филиалов начнет работать 1 апреля с самого утра. Третий способ — личное обращение в выбранную школу. Кроме того, можно также подать документ через «Почту России» заказным письмом.
— Наши рекомендации. Мы уже не первый год говорим о том, что время подачи заявлений не влияет на вопрос, связанный с зачислением ребенка в школу. То есть необязательно подавать в 00:00 часов 1 апреля. Накопительный этап приема в школы будет идти вплоть до 16 мая. Рассматривать заявки учебные учреждения начнут с 17 мая. Сначала будут разобраны заявления граждан, имеющих льготы, например, участников спецоперации или представителей силовых структур, а также сотрудников данного образовательного учреждения или родителей, которые хотят зачислить в школу брата или сестру уже обучающегося в ней ребенка. Вся эта группа будет рассматриваться в первую очередь.
После будут разобраны заявки от жителей закрепленного за школой района. Путиловская напомнила, что в Северной столице действует достаточное количество школ, которые имеют в своей структуре детские сады. Как правило, их воспитанники автоматически зачисляются в ту же школу, на территории которой они до этого учились.
— Первый этап приема и рассмотрения завершится 30 июня. У школ будет три дня, чтобы издать приказы о зачислении. С 6 июля начнется второй этап приема заявлений в первый класс. Во время этого этапа будут рассмотрены документы от граждан, которые не относятся к закрепленному району и не являются льготником. Таким образом, весь этап зачисления будет длиться вплоть до 5 сентября, — резюмировала специалист.
Путиловская напомнила, что в городе на Неве в 2023 году к 1 сентября было открыто 24 здания школ с соверменнной инфраструктурой. В текущем году для будущих первоклассников ожидается ввести в эксплуатацию 32 учебных учреждения.