«Мы ожидаем 69 тысяч детей»: Власти Петербурга рассказали о правилах зачисления в первые классы школ

— Наши рекомендации. Мы уже не первый год говорим о том, что время подачи заявлений не влияет на вопрос, связанный с зачислением ребенка в школу. То есть необязательно подавать в 00:00 часов 1 апреля. Накопительный этап приема в школы будет идти вплоть до 16 мая. Рассматривать заявки учебные учреждения начнут с 17 мая. Сначала будут разобраны заявления граждан, имеющих льготы, например, участников спецоперации или представителей силовых структур, а также сотрудников данного образовательного учреждения или родителей, которые хотят зачислить в школу брата или сестру уже обучающегося в ней ребенка. Вся эта группа будет рассматриваться в первую очередь.