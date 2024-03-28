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В Кемерове продолжают строить водопроводы в Плешках, Пионере и посёлке Улус

В некоторых территориях водопровода никогда не было.

Кемеровская мэрия сообщает, что продолжается строительство водопроводов, которые обеспечат водой малые территории.

Подрядчик уже проложил километр трубопровода сетей для ул. Таврической, 1-й, 2-й Камышинской и Норильской в Плешках.

В районе ул. Пригородной завершают строить водопроводную ветку, которая необходима для бесперебойного снабжения водой ж. р. Пионер. Там осталось уложить менее 300 метров сетей. Общая протяжённость водопровода составит 3,2 км. В районе ул. Грузовой построена повысительная насосная станция, монтируют оборудование. Врезка нового водопровода в действующую систему запланирована на май.

В посёлке Улус, где водопровода не было никогда, ведутся подготовительные земляные работы. Скоро проект очистных сооружений и других элементов системы водоснабжения пройдёт госэкспертизу, после чего будут искать финансирование. Затем объявят аукцион на поиск подрядчика.