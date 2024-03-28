В Кемерове продолжают строить водопроводы в Плешках, Пионере и посёлке Улус

В посёлке Улус, где водопровода не было никогда, ведутся подготовительные земляные работы. Скоро проект очистных сооружений и других элементов системы водоснабжения пройдёт госэкспертизу, после чего будут искать финансирование. Затем объявят аукцион на поиск подрядчика.