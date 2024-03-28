Белорусские вузы будут принимать россиян по результатам ЕГЭ на бюджетные места

Для россиян предусмотрено около 1 тыс. бюджетных мест. После обучения в вузе необходимо два года отработать на предприятиях и в организациях в Белоруссии. «Поступление на бюджетную форму получения образования для этих ребят по результатам ЕГЭ предусматривает те же обязательства, которые несут сегодня и наши ребята из Беларуси. А именно — это двухлетняя отработка на предприятиях и организациях нашей страны», — сказал господин Иванец журналистам (цитата по БЕЛТА).