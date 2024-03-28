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Белорусские вузы будут принимать россиян по результатам ЕГЭ на бюджетные места

Российские абитуриенты с 2024 года могут поступить на бюджетную форму обучения в белорусские вузы по результатам единого госэкзамена, сообщил министр образования Белоруссии Андрей Иванец. С 2023 года поступление таких абитуриентов велось на платную форму обучения.

Источник: РИА "Новости"

Для россиян предусмотрено около 1 тыс. бюджетных мест. После обучения в вузе необходимо два года отработать на предприятиях и в организациях в Белоруссии. «Поступление на бюджетную форму получения образования для этих ребят по результатам ЕГЭ предусматривает те же обязательства, которые несут сегодня и наши ребята из Беларуси. А именно — это двухлетняя отработка на предприятиях и организациях нашей страны», — сказал господин Иванец журналистам (цитата по БЕЛТА).

В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил разрешить ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Рособрнадзор намерен утвердить расписание ЕГЭ с учетом пересдач до конца апреля.

образование