Оперативная обстановка в Перми стала более стабильной

— Ежегодно мы приглашаем на пленарное заседание руководство городского Управления МВД, чтобы получить данные о состоянии дел в сфере обеспечения законности и правопорядка. На фоне последних событий вопросы безопасности тем более в приоритете. Хорошо, что есть возможность в формате прямого общения задать вопросы и, в свою очередь, услышать встречные предложения от руководства городского Управления МВД. Безусловно, положительно оцениваю снижение числа тяжких преступлений. Отрадно, что при проведении массовых мероприятий в год 300-летия Перми безопасность была обеспечена на должном уровне. В минусах — рост преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Готовы в сфере своих полномочий с силовиками по этому направлению сотрудничать, — резюмировал председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.