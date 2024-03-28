— Деятельность МВД направлена на укрепление правопорядка и общественной безопасности, — отметил в своем докладе на пленарном заседании думы Станислав Кравченко. — Оперативная обстановка в Перми стала более стабильной и контролируемой. По итогам прошлого года снизилось количество зарегистрированных преступлений, в частности, убийств стало на 37 процентов меньше, изнасилований — на 69,6 процента, количество краж сократилось на 13 процентов.
Выросла и раскрываемость преступлений. Были раскрыты все убийства и изнасилования, совершенные в Перми в 2023 году, раскрываемость разбоев составила 97,7 процента. Сотрудниками полиции в минувшем году были раскрыты 639 преступлений прошлых лет.
Нарушений порядка во время юбилея не было.
— Совместно с городскими властями нам удалось повысить уровень безопасности в общественных местах, в том числе на улице, — сообщил Станислав Кравченко. — Во время празднования юбилея Перми состоялось 23 массовых мероприятия, в которых приняло участие около 430 тысяч человек. На охрану общественного порядка привлечено более 1000 сотрудников полиции, 556 работников частных охранных организаций и 44 представителя народных дружин. Нарушений общественного порядка не допущено.
Большой проблемой, по словам начальника городского управления МВД, стала киберпреступность. В 2023 году в сфере IT было совершено 7655 преступлений, из них около половины — мошенничества, треть — хищение денег с банковских счетов. В 2022 году преступлений в сфере интернет-мошенничеств было зарегистрировано 5940.
— Ресурсы интернета весьма разнообразны, у человека появилась возможность осуществлять в Сети практически те же действия, что и в реальной жизни. Соответственно, и раскрываемость по таким делам составляет только треть из них. Поэтому будем увеличивать количество профилактических и разъяснительных мероприятий среди жителей города, — подчеркнул Станислав Кравченко.
После завершения доклада депутаты Пермской городской думы в режиме диалога пообщались с руководителем пермской полиции.
Депутат Арсен Болквадзе поинтересовался, будет ли увеличено летом число патрулей в местах отдыха пермяков, в частности, на обновленной набережной Камы в Кировском районе.
Станислав Кравченко объяснил, что в первую очередь патрули будут дежурить в местах проведения массовых мероприятий, но и на набережной появятся дополнительные наряды. Также, отвечая на вопрос об усилении мер безопасности в Перми в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», он сообщил, что на улицах увеличено количество сотрудников патрульно-постовой службы. Особое внимание наряды полиции будут уделять торговым центрам и общественным пространствам.
В числе вопросов, поднятых депутатами, была борьба с нарушениями закона о тишине и ночной продажей алкоголя, лже-минированием школ и других учреждений.
Полицейские на дом не звонят
Депутат Антон Мелюхин задал вопрос, можно ли повысить эффективность работы по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством и могут ли помочь в этом депутаты.
Станислав Кравченко ответил, что главная проблема — в недостаточной осведомленности людей.
— Необходимо проводить профилактические беседы с горожанами, объяснять пожилым людям, что очень часто мошенники звонят именно на стационарные телефоны, зная, что ими пользуется старшее поколение, — рассказал он. — Кроме того, нужно напоминать людям, что полицейские не связываются с горожанами через мессенджеры и не звонят на дом.
Александр Ивонин поблагодарил МВД Перми за четкую и организованную работу при проведении спортивных соревнований для инвалидов, которые курирует депутат.
— Ежегодно мы приглашаем на пленарное заседание руководство городского Управления МВД, чтобы получить данные о состоянии дел в сфере обеспечения законности и правопорядка. На фоне последних событий вопросы безопасности тем более в приоритете. Хорошо, что есть возможность в формате прямого общения задать вопросы и, в свою очередь, услышать встречные предложения от руководства городского Управления МВД. Безусловно, положительно оцениваю снижение числа тяжких преступлений. Отрадно, что при проведении массовых мероприятий в год 300-летия Перми безопасность была обеспечена на должном уровне. В минусах — рост преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Готовы в сфере своих полномочий с силовиками по этому направлению сотрудничать, — резюмировал председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.