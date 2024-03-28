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В парках Краснодара запретили ездить на самокатах

Мэр Краснодара сообщил, что запрет на самокаты в парках вводится для безопасности.

Источник: Евгений Наумов | глава Краснодара — Telegram

Ездить на самокатах запрещено теперь во всех парках Краснодара. Ограничения ввел мэр города Евгений Наумов. Глава города отметил, что такие меры принимаются для безопасности.

С наступлением тепла популярным видом транспорта становится именно электросамокат. Который, безусловно, для многих является удобным, но, к сожалению, чаще всего, не безопасным. Причём как для самих водителей, так и для пешеходов, — отметил Наумов в телеграм-канале.

Запрет на самокаты введен для парков «Солнечный Остров», «Городской Сад», «Старая Кубань», «Чистяковская Роща», им. 30-летия Победы, «Рождественский» и Александровский бульвар.

Кроме этого, запрещено ездить на самокатах и в парке Краснодар.

В город пришла настоящая весна, синоптики обещают на следующей неделе температуру выше 20 градусов. Краснодарцы всё чаще выходят на прогулки. И это правильно!