В парках Краснодара запретили ездить на самокатах

С наступлением тепла популярным видом транспорта становится именно электросамокат. Который, безусловно, для многих является удобным, но, к сожалению, чаще всего, не безопасным. Причём как для самих водителей, так и для пешеходов, — отметил Наумов в телеграм-канале.