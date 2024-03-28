Собирала суперпроект и «проедала мозг». Что изменится в «Новой Голландии» с уходом Роксаны Шатуновской

«Новая Голландия» действительно хорошо обустроена: при всех минусах, Роксана — человек со своей эстетикой и чувством вкуса. Нынешний образ острова — в том числе ее заслуга. А может, даже преимущественно ее заслуга. Так как команда дизайнеров работала под ее руководством.



Но ее стиль управления, если обходиться без мата, можно назвать непростым. Это была просто боль! Она и нам мозг проедала ого-го: меню пыталась корректировать, внешний вид ресторана. Хотя договоренности этого не предполагали, но она все равно влезала в вопросы, которые ее как представителя арендодателя не касались. В «Бутылке» «вешались» от нее. Это был треш!



«Антиглянец» очень правильно написал: она забыла, что это не ее деньги, а Романа Аркадьевича. Вся коммуникация с ней происходила в духе «это мой остров, и я этим всем распоряжаюсь». Но, опять же, при определенной степени доверия Романа Аркадьевича она, наверное, реально распоряжалась.