Собянин открыл путепровод через МЦД-3 на Ленинградском шоссе

«Сегодня закончено строительство важного объекта. Это новый современный путепровод пересечения Ленинградки и МЦД-3. Причем он сделан таким образом, что у нас есть запас хода для прокладки линии высокоскоростной магистрали “Москва — Санкт-Петербург”, и здесь же сделана развязка на шоссе, которое идет к Шереметьево» — сказал мэр.
Он отметил, что таким образом улучшено движение для около 600 тыс. жителей Зеленограда и Подмосковья, а также улучшено движение к аэропорту Шереметьево.
Как доложил мэру генеральный директор компании-генподрядчика АО «Дороги и мосты» Алексей Крапивин, работы были начаты в декабре 2021 года и завершились на 6 месяцев раньше установленного срока, при этом сложность строительства объекта заключалась в том, что движение железнодорожного и автомобильного транспорта не останавливалось.
Как сообщается в материалах мэрии, были построены эстакада-съезд с Международного на Ленинградское шоссе в сторону центра и съезд с Ленинградского шоссе из центра на Международное шоссе в сторону трассы М-11 «Нева», а также реконструирован участок основного хода Ленинградского шоссе.
По оценкам аналитиков ЦОДД, в утренний час пик время в пути уменьшится на участках Ленинградского шоссе от 2-й Подрезковской улицы до Международного шоссе на 29%, от улицы Репина до Международного шоссе — на 27%, Международного шоссе от М-11 до Ленинградского шоссе — на 14%. До конца 2024 года планируется завершить строительство остальных объектов, включенных в проект реконструкции развязки. Всего в рамках проекта будет построено 5,7 км дорог, а также проложено 87,5 км инженерных коммуникаций и возведено одно очистное сооружение. Всего начиная с 2011 года за счет бюджета города Москвы построено и реконструировано 24 автодорожных путепровода через железнодорожные пути.