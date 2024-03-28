Собянин открыл путепровод через МЦД-3 на Ленинградском шоссе

По оценкам аналитиков ЦОДД, в утренний час пик время в пути уменьшится на участках Ленинградского шоссе от 2-й Подрезковской улицы до Международного шоссе на 29%, от улицы Репина до Международного шоссе — на 27%, Международного шоссе от М-11 до Ленинградского шоссе — на 14%. До конца 2024 года планируется завершить строительство остальных объектов, включенных в проект реконструкции развязки. Всего в рамках проекта будет построено 5,7 км дорог, а также проложено 87,5 км инженерных коммуникаций и возведено одно очистное сооружение. Всего начиная с 2011 года за счет бюджета города Москвы построено и реконструировано 24 автодорожных путепровода через железнодорожные пути.