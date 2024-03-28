Более 800 нижегородцев получили выплаты за сообщения о пьяных водителях

3,8 тысячи обращений поступило на линию «112» по поводу нетрезвых водителей в Нижегородской области с 2023 года. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в региональном УГИБДД России.
Из общего числа подтвердился 871 случай. За них нижегородцы, которые сообщали о таких ситуациях, смогли получить по две тысячи рублей. Напомним, такая выплата появилась в прошлом году по инициативе областного УГИБДД при поддержке правительства Нижегородской области.
Всего с начала 2024 года полицейские задержали 126 нетрезвых водителей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 745 нетрезвых водителей задержали нижегородские полицейские в 2023 году.