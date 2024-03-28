Более 800 нижегородцев получили выплаты за сообщения о пьяных водителях

Из общего числа подтвердился 871 случай. За них нижегородцы, которые сообщали о таких ситуациях, смогли получить по две тысячи рублей. Напомним, такая выплата появилась в прошлом году по инициативе областного УГИБДД при поддержке правительства Нижегородской области.