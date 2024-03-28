В Крыму ученые предложили есть соленых медуз

В Азово-Черноморском филиале ВНИРО разработки технологию засолки медуз, которая позволяет использовать их в кулинарии, открывая новые гастрономические возможности для местной кухни, сообщает пресс-служба научно-исследовательского института.
В ведомстве напомнили, что Азовское море страдает от нашествия медуз в течение длительного времени. Они угрожают местной экосистеме и снижают рекреационную ценность Крыма.
Ученые предложили употреблять медуз в пищу после того, как медуза пройдет специальную обработку. Предполагается, что паста из медуз будет низкокалорийным блюдом, которое можно будет сочетать с овощами и соусами.
Исследования показали, что медузы могут быть съедобными после специальной обработки.
В ВНИРО планируют использовать рассол из экстрактов дубильных веществ для засолки, что сделает медуз полезными и низкокалорийными.
Солёные медузы хорошо сочетаются с овощами и соусами, а разработанная паста из медуз обогащена макроэлементами, что делает её востребованной на рынке здорового питания.