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В Крыму ученые предложили есть соленых медуз

В Крыму представили новый метод борьбы с медузами — их предлагают превращать в полезную пасту.

В Азово-Черноморском филиале ВНИРО разработки технологию засолки медуз, которая позволяет использовать их в кулинарии, открывая новые гастрономические возможности для местной кухни, сообщает пресс-служба научно-исследовательского института.

В ведомстве напомнили, что Азовское море страдает от нашествия медуз в течение длительного времени. Они угрожают местной экосистеме и снижают рекреационную ценность Крыма.

Ученые предложили употреблять медуз в пищу после того, как медуза пройдет специальную обработку. Предполагается, что паста из медуз будет низкокалорийным блюдом, которое можно будет сочетать с овощами и соусами.

Исследования показали, что медузы могут быть съедобными после специальной обработки.

В ВНИРО планируют использовать рассол из экстрактов дубильных веществ для засолки, что сделает медуз полезными и низкокалорийными.

Солёные медузы хорошо сочетаются с овощами и соусами, а разработанная паста из медуз обогащена макроэлементами, что делает её востребованной на рынке здорового питания.