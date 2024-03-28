Суд ликвидировал петербургское общество эстонской культуры

«В организации отсутствовало достаточное количество членов правления для принятия решения по продолжению деятельности, она прекращала свою деятельность в качестве юридического лица и просила ее ликвидировать. Суд иск удовлетворил полностью», — сообщила собеседница агентства.
Ранее Минюст обратился суд с иском о ликвидации «Санкт-Петербургского общества эстонской культуры» с исключением сведений о ней из ЕГРЮЛ.
На сайте общества сказано, что организация помогала эстонцам в Северной столице, вела свою деятельность с 1992 года. В число задач организации входило сохранение этнической самобытности проживающих в Петербурге эстонцев, эстонского языка и национальных традиций, поддерживание связи с Эстонией в области культуры, науки и искусства. На данный момент сайт не работает, доступна в режиме чтения только главная страница.