В Омске утверждены даты общегородских субботников на 2024 год

Ближайший из них, согласно нормативному акту за подписью мэра Сергея Шелеста, стартует со второй недели апреля 2024 года.
«Провести с 8 апреля по 5 мая 2024 года, с 9 сентября по 6 октября 2024 года месячники, а также 20 апреля и 5 октября 2024 года субботники по благоустройству и санитарной очистке территории города Омска», — обозначено в документе.
Также нормативным актом предусмотрено создание специализированной муниципальной комиссии для соблюдения соответствующих организационных мероприятий. Аналогичные им структуры также намерены учредить в каждом из округов. На должностных лиц окружных администраций также накладываются обязательства по вывозу собранных в рамках этих мероприятий отходов.
Напомним, в 2023 году весенний субботник состоялся 22 апреля 2024 года. Последнее на текущий момент такое мероприятие прошло 7 октября 2023 года.