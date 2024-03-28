В Татарстане начался охотничий сезон на птиц

Уже с 6 апреля по 6 мая после получения разрешения можно будет охотиться на селезней и уток как с использованием живых, так и подсадных уток, с 20 апреля по 29 апреля на водоплавающую дичь. Массовый сезон охоты начнется с 27 апреля по 6 мая на тетерева, глухаря и т. д.