В Татарстане начался охотничий сезон на птиц

В Татарстане открывается весенний сезон охоты. Об этом объявил заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Шарафутдинов Рамиль на пресс-конференции.
Уже с 6 апреля по 6 мая после получения разрешения можно будет охотиться на селезней и уток как с использованием живых, так и подсадных уток, с 20 апреля по 29 апреля на водоплавающую дичь. Массовый сезон охоты начнется с 27 апреля по 6 мая на тетерева, глухаря
Процедура выдачи разрешений на охоту уже началась во всех МФЦ республики, с государственной пошлиной в размере 650 рублей.
«Всех приглашаем получить разрешение на охоту в весеннем сезоне», — призывает заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам, Рамиль Шарафутдинов.
Стоит отметить, что по данным последнего учета дикой фауны в Татарстане, зафиксирован рост численности многих видов. Например, количество лося увеличилось на 2% — 16 066 головы, косули на 10% — 16 579, куниц на 8% — 2 793, тетерев на 37% — 156 392. Такие массовые виды, как зайцы, имеют стабильные показатели: заяц русак — до 37 тысяч, заяц беляк — до 9 тысяч.
«Не для всех граждан понятно, что весь животный мир подвергается учету, практически каждый зайчик в лесу или в поле подсчитан. Соответственно, в дальнейшем принимаются какие-то решения по открытию либо ограничению охоты», — рассказывает Рамиль Шарафутдинов.
Ранее мы писали, что в Нижнекамском районе сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам разложили в лесу для зайцев и косуль 500 кг сена, 200 кг зерна и 150 кг семечек.