Самарские дороги покроет гололед ночью и утром 29 марта

В Самарскую область после проливных дождей придет похолодание. Из-за понижения температуры на улицах региона образуется гололед.
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром в пятницу, 29 марта 2024 года, на дорогах образуется гололед. Автолюбителям и пешеходам следует быть внимательнее на трассах.
Специалисты МЧС отмечают, что самарцам необходимо соблюдать правила безопасного передвижения. Стоит быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и не сокращать дистанцию между автомобилями.