Самарские дороги покроет гололед ночью и утром 29 марта

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром в пятницу, 29 марта 2024 года, на дорогах образуется гололед. Автолюбителям и пешеходам следует быть внимательнее на трассах.