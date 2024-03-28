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Самарские дороги покроет гололед ночью и утром 29 марта

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 87% 757 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

В Самарскую область после проливных дождей придет похолодание. Из-за понижения температуры на улицах региона образуется гололед.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром в пятницу, 29 марта 2024 года, на дорогах образуется гололед. Автолюбителям и пешеходам следует быть внимательнее на трассах.

Специалисты МЧС отмечают, что самарцам необходимо соблюдать правила безопасного передвижения. Стоит быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и не сокращать дистанцию между автомобилями.