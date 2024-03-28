Зато не чипированные: почему в Казахстане ухудшается эпидобстановка по коклюшу

«Несмотря на то что иммунизация является одной из наиболее эффективных мер в области здравоохранения, за десятилетие, предшествовавшее пандемии COVID-19, прогресса в этой области не наблюдалось. В 2020 и 2021 гг. пандемия COVID-19, связанные с ней сбои в оказании услуг и необходимость организации вакцинации против коронавирусной инфекции создали большую нагрузку на системы здравоохранения, что привело к серьезному откату назад в области иммунизации. Однако на глобальном уровне восстановление уже началось: в 2022 г. охват прививками против дифтерии, коклюша и столбняка (АКДС) почти восстановился до уровня 2019 г».