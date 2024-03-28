«Со мной до сих пор флиртуют!»: 84-летняя ростовчанка выиграла конкурс красоты

Ростовчанка Фиала Волобуева пережила много трудностей. Но, даже овдовев, потеряв сына и дочь, не сломалась. В свои 84 года женщина умеет радоваться жизни не меньше, чем в юности.
А в последнее время осваивает еще и театральное искусство, параллельно которому принимает участие в конкурсах красоты. И вот на днях одержала победу в одном из них — «Миссис Золотой возраст».
За звание лучшей боролись 30 участниц из разных уголков Ростовской области.
— Самой старшей конкупсантке — 86 лет, а самой «молодой» — 65 лет, — рассказали организаторы. — На первом этапе было знакомство с участницами: женщины рассказывали о себе в видеороликах. Темой второго стала «Красота спасет мир…». В итоге, 15 финалисток показали себя во время дефиле, исполнения творческих номеров и свои таланты в кулинарии. И заключительным этапом, после которого и назвали имя победительницы Фиалы Волобуевой, стало еще одно дефиле в современных нарядах.
РАБОТАЛА НА ДВУХ-ТРЕХ РАБОТАХ.
— Я с детства росла в творческой семье. Папа играл на гармони, мама хорошо пела. Брат тоже аккомпанировал на музыкальных инструментах и приобщал меня к искусству, — рассказывает Фиала Федоровна «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону». — Поэтому к художественной самодеятельности у меня пристрастие с самого детства.
После студенчества Фиала вышла замуж за военного и уехала с ним в городок под Новосибирском. Там работала воспитателем, родила сына. Но через несколько лет Волобуевы вернулись на Дон. Здесь же стали родителями дочки.
— Жили дружно, душа в душу. Но уже в зрелом возрасте мужа не стало, а мне нужно было быть сильной ради сына и дочки. Так и работала на двух-трех работах, — вспоминает она.
РАДИ ДОЧЕРИ ПРИШЛОСЬ ПРОДАТЬ КВАРТИРУ.
И вот — дети выросли, казалось бы, можно уже и для себя пожить. Но тут опять пришла беда — от сердечного приступа скончался 35-летний сын.
— Прекрасный парень был: душевный, добрый и очень на меня похож, — мать едва сдерживает слезы. — А через несколько лет скончалась и дочь. Она тяжело болела. Онкология. Я боролось за нее, как умела. Продала квартиру, чтобы были деньги на лечение. Но, увы, доченька ушла из жизни в 39 лет.
Похоронив мужа и двоих детей, оставшись без крыши над головой дончанка не сломалась.
— К тому времени я была уже на пенсии, но стала работать вахтером в школе. Ведь нужно было снимать квартиру и что-то есть.
НЕТ — ХЛЕБУ, ДА — ГИМНАСТИКЕ.
Знакомые посоветовали Фиале устроиться в Ростовский дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2.
— Сказали, что там хорошо, не скучно. Я и решила попробовать пожить здесь, о чем ни капли не жалею. Даже такого комфорта не ожидала. Тут как в отеле, где все включено. Отличное питание, всегда свежее и только с плиты. Много кружков. Наши женщины шьют, иконы пишут, рисуют, в шахматы играют. Здесь интересно, и я развиваюсь. Вот, записалась в театральный кружок, ведь не зря же меня в детстве родители называли актрисой!
По словам Фиалы Федоровны, сегодня она живет такой насыщенной жизнью, что даже помолодела.
— Я стараюсь участвовать во всех мероприятиях, много читаю. Каждое утро на протяжении восьми лет делаю гимнастику, поэтому у меня не болит спина. Обязательно слежу за питанием. Например, не ем хлеб, чтобы не растолстеть. А вот овощи и фрукты обязательно присутствуют в ежедневном рационе. Сейчас мой вес — около 70 килограммов.
НА ЗАВТРАК — ТОЛЬКО С УКЛАДКОЙ И МАКИЯЖЕМ.
Есть у женщины и обязательный список бьюти-процедур. На ее волосах никогда не увидишь седины.
— Крашу их обязательно! И химию делаю. Утром всегда легкий макияж, чтобы выйти на завтрак в достойном виде. Мне хочется быть интересной. И наши мужчины до сих пор делают комплименты: говорят, что я — их звезда!
Когда сотрудник интерната предложили Фиале Федоровне поучаствовать в областном конкурсе «Красота золотого возраста», она согласилась не раздумывая.
— К подготовке подошла ответственно. Внимательно слушала своего художественного руководителя. Не пропускала репетиции и, конечно же, переживала.
КРАСНОЕ ПЛАТЬЕ И РОЛЬ ШАПОКЛЯК.
Но, как оказалось, волнения были напрасными. Фиала Федоровна очаровала жюри. Во время первого выхода она рассказала о себе, затем блестяще сыграла Шапокляк. Заключительным этапом стало дефиле. Для этого выхода конкурсантка выбрала красное платье в пол в русском народном стиле.
И вот испытания позади. Настала очередь жюри выбрать из 14 участниц самую-самую.
— Я подумать не могла, что выиграю. И была счастлива, что в свои 84 года смогла одержать такую серьезную победу! С большим удовольствием еще поучаствую в таком конкурсе: тем более и опыт уже есть. Главное, чтобы здоровье не подкачало!