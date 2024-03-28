«Со мной до сих пор флиртуют!»: 84-летняя ростовчанка выиграла конкурс красоты

— Сказали, что там хорошо, не скучно. Я и решила попробовать пожить здесь, о чем ни капли не жалею. Даже такого комфорта не ожидала. Тут как в отеле, где все включено. Отличное питание, всегда свежее и только с плиты. Много кружков. Наши женщины шьют, иконы пишут, рисуют, в шахматы играют. Здесь интересно, и я развиваюсь. Вот, записалась в театральный кружок, ведь не зря же меня в детстве родители называли актрисой!