Убежище чёрного дятла найдено в лесу под Петербургом

Глазков отметил, что норы были найдены внутри старой ели, окруженные крупными щепками, похожими на работы дятла. Чёрный дятел, или желна, самый крупный из дятлов региона. У самца этой птицы на голове нарядная красная шапочка, а у самки красный только на затылке.