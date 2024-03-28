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Убежище чёрного дятла найдено в лесу под Петербургом

В лесу под Петербургом петербургский биолог Павел Глазков обнаружил в основании дерева две норы.

Источник: Каждой твари по паре / Павел Глазков

Он поделился фото находки в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре».

Глазков отметил, что норы были найдены внутри старой ели, окруженные крупными щепками, похожими на работы дятла. Чёрный дятел, или желна, самый крупный из дятлов региона. У самца этой птицы на голове нарядная красная шапочка, а у самки красный только на затылке.

Дятел добывает корм, разделывая стволы и пни деревьев, а его основной рацион состоит из вредителей деревьев, которые он, вероятно, и нашёл в основании ели. Птица внесена в красную книгу Петербурга.

флора и фауна