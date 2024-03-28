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По Казахстану разбросано 58 млн тонн радиоактивных отходов — мажилисмен

Количество объемов неконтролируемых радиоактивных отходов в стране назвал депутат Мажилиса, председатель комитета палаты по вопросам экологии и природопользованию Едил Жанбыршин на заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Страна занимает первое место в мире по добыче урана и второе место по его запасам. Так, по данным Всемирной ядерной ассоциации, Казахстан добывает 43% мировой добычи урана, — сообщил депутат Мажилиса на заседании.

Он добавил, что на территории страны имеются радиационно-опасные объекты, образовавшиеся во времена СССР. На территории Семипалатинского полигона из-за ядерных испытаний накопилось более 237 млн тонн радиоактивных отходов. Также радиоактивные отходы сконцентрированы в АО «Казатомпром», Ульбинском металлургическом заводе, ТОО «МАЭК», Степногорском горно-химическом комбинате и нефтяных предприятиях.

Едил Жанбыршин отметил, что общий объем очень большой, есть разные цифры.

— По нашим данным, около 58 млн тонн радиоактивных отходов разбросано повсюду. В этой связи важность эффективного управления радиоактивными отходами бесспорна, — подчеркнул он на заседании Межведомственной комиссии по законопроекту Министерства юстиции.

Депутат напомнил, что безопасное обращение с радиоактивными отходами в первую очередь является задачей государства.

— Глава государства дал поручение о рекультивации хвостохранилища Кошкар Ата. В нем находится 101 млн тонн токсичных отходов, 52 млн тонн радиоактивных отходов. Это самый большой склад в мире, — сказал Едил Жанбыршин на заседании.