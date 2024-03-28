По Казахстану разбросано 58 млн тонн радиоактивных отходов — мажилисмен

Он добавил, что на территории страны имеются радиационно-опасные объекты, образовавшиеся во времена СССР. На территории Семипалатинского полигона из-за ядерных испытаний накопилось более 237 млн тонн радиоактивных отходов. Также радиоактивные отходы сконцентрированы в АО «Казатомпром», Ульбинском металлургическом заводе, ТОО «МАЭК», Степногорском горно-химическом комбинате и нефтяных предприятиях.