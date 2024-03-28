В Нижнем Новгороде назвали ответственных за провалы на дорогах

В администрации Нижнего Новгорода назвали ответственных за многочисленные провалы на дорогах и тротуарах, образовавшихся после зимы. Сейчас по мере таяния снега город приводят в порядок.
— В ходе их обследования дефектов дорожного покрытия установлено, что причины и ответственные лица разные: в ряде случаев это ресурсоснабжающие организации, производящие на месте ремонтные работы; также предприятия-собственники объектов; районная администрация, — пояснили в мэрии.
Как только ответственные лица узнают о провале, на место направляются специалисты, которые выставляют ограждение, после чего производится временный ремонт. Таким образом уже залатали провалы на улицах Премудрова, Путейской, Баррикад, Ковалихинской и Семашко.
Дороги в регионе начали приводить в порядок после зимы в рамках месячника по благоустройству. Ответственные службы убирают накопившийся за зиму мусор, моют шумозащитные экраны, красят отбойники и так далее — работы должны быть выполнены к 17 апреля. Также с 25 марта в регионе начался ямочный ремонт дорог.