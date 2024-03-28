В Нижнем Новгороде назвали ответственных за провалы на дорогах

Дороги в регионе начали приводить в порядок после зимы в рамках месячника по благоустройству. Ответственные службы убирают накопившийся за зиму мусор, моют шумозащитные экраны, красят отбойники и так далее — работы должны быть выполнены к 17 апреля. Также с 25 марта в регионе начался ямочный ремонт дорог.