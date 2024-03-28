Гидрометцентр РТ: В начале апреля в Татарстане потеплеет до +13 градусов

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели республика снова окажется под влиянием антициклона, который принесет с собой теплую воздушную массу. Вероятность осадков будет невелика. Температура воздуха начнет постепенно повышаться: по ночам она будет равняться от 0 до +5 градусов, днем в понедельник, 1 апреля, — от +6 до +11, во вторник, 2 апреля, — уже от +8 до +13.